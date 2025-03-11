'Победы не прекращаются': Белый дом поздравил Трампа с 50 днями на должности и перечислил достижения

В понедельник, 10 марта, было 50 дней с тех пор, как Дональд Трамп второй раз вступил в должность Соединенных Штатов Америки. В Белом доме подвели итоги его достижений за это время, отметив, что он работает на благо американцев.

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Там перечислили 50 его решений, назвав их "победами американского народа". "Дональд Трамп отмечает 50 дней на должности и уже зарекомендовал себя как самый последовательный президент нашего времени. Победы никогда не прекращаются – и президент Трамп только начинает", – заявили в Белом доме.

На первых местах оказались самые большие достижения, такие как борьба с нелегальными мигрантами на границе с Мексикой и Канадой, задержания и депортация преступников-нелегалов, а также борьба с трафиком фентанила.

Отдельно отметили таможенную политику Трампа – утверждается, что она "выравнивает игровое поле для американских рабочих". "Президент Трамп обеспечил миллиарды долларов новых инвестиций в США и возвращает производство в Америку", – добавили в Белом доме.

Также за эти 50 дней президент США вернул домой американских граждан, которые были заложниками за рубежом, обеспечил арест международного террориста – речь идет о Мохаммаде "Джафаре" Шарифулле, и возобновил максимальное давление на Иран.

За это время в должности Трамп не только принимал решения, но и отменял то, что делал его предшественник. Так, он отменил все "прокитайские и антиамериканские энергетические постановления администрации Байдена, которые уничтожали рабочие места". Также Трамп "положил конец злоупотреблениям администрации Байдена схемой условно-досрочного освобождения нелегальных иммигрантов".

Из того, что касается Украины, можно отметить 16-й пункт о том, что Трамп стремится к миру во всем мире. "Президент Трамп посадил Россию и Украину за стол переговоров, проведя исторические мирные переговоры в Саудовской Аравии, ради достижения мира", – заявили в Белом доме.

Также отмечается, что за этот короткий период времени глава государства положил конец расточительству, мошенничеству и злоупотреблениям в правительстве. Здесь речь идет о деятельности Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска.

"Президент Трамп остановил расточительство, мошенничество и злоупотребления в Агентстве США по международному развитию (USAID), гарантируя, что налогоплательщики больше не будут вынуждены финансировать любимые проекты закоренелых бюрократов, такие как изменение пола в Гватемале", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Белом доме подчеркнули, что Трамп делает жизнь доступнее для обычных американцев, реформирует федеральную бюрократию и образование, довел набор военных до самого высокого уровня за последние десятилетия, завершил войну с криптовалютами и возобновил строительство пограничной стены.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп отказался исключить возможность рецессии в своей стране. Он назвал это переходным периодом для американской экономики на фоне введенных пошлин на импорт товаров главных торговых партнеров США. На этом фоне американские фондовые биржи подверглись умеренному падению.

Как пишут СМИ, риски рецессии продолжают расти для мексиканской, канадской и американской экономик на фоне хаотического введения тарифов США. Это уже создало глубокую неопределенность для предпринимателей и правительств Мексики, Канады и Штатов.

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