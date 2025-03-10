Торговая война Трампа: в США, Канаде и Мексике растет риск рецессии – Reuters

Риски рецессии продолжают растут для мексиканской, канадской и американской экономик на фоне хаотичного внедрения тарифов США. Это уже создало глубокую неопределенность для предпринимателей и правительств Мексики, Канады и Штатов.

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Об этом пишет Reuters, которое провело опросы экономистов. Риски инфляции в США увеличились, заставив Федеральную резервную систему воздерживаться от изменений в монетарной политике минимум на несколько месяцев.

Как показали опросы, для Мексики, Канады и США риски рецессии растут.

Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила ввести 25% пошлины на импорт товаров из двух соседних торговых партнеров и в четверг временно отменила применение ограничений.

Это сделало почти невозможным прогнозирование роста ВВП, инфляции и процентных ставок на долгое время, говорят экономисты. Также это затрудняет оценку будущего решения Банка Канады по ставке, которое запланировано на 12 марта.

Колебания тарифной политики подорвали доверие инвесторов на Уолл-стрит – индекс S&P 500 потерял все прибыли, накопленные с момента переизбрания Трампа в ноябре 2024 года.

MarketWatch пишет, что Фондовый рынок США только в течении 10 марта потерял $1,7 трлн. Первые 50 дней президентства Трампа там назвали самыми плохими для экономики США с 2009 года.

В частности, крипторынок обрушился на $1,3 трлн за три месяца – BTC упал до $78.000, а ETH до $1900. Кроме того, акции Tesla упали на 55% за 2,5 месяца, Nvidia потеряла 30% с инаугурации, только сегодня – еще 4%. Ежедневные потери длятся 84 дня подряд – по $15,5 млрд.

Экономисты ведущих банков и исследовательских институтов описывают ситуацию, как "хаос". Многие из них высказывают разочарование подходом Трампа к торговой политике, которая сейчас является неопределенной.

"Учитывая, что все так неопределенно и что каждый час появляются новые заявления, неясно, как будет выглядеть окружающая среда. Трудно отрицать, что риск рецессии усилился. Люди сокращают расходы, и это приводит к замедлению роста или, возможно, даже к снижению роста, если он достаточно сильный. Существует риск как более высокой инфляции, так и снижения активности", – сказал Джонатан Миллар, старший экономист США в Barclays в Нью-Йорке.

70 из 74 опрошенных на этой неделе экономистов в Канаде, США и Мексике заявили, что риск рецессии в их экономике увеличился, что говорит о значительном ухудшении перспектив на всем континенте.

В четверг Международный валютный фонд заявил, что тарифы США, если они сохранятся, окажут существенное негативное влияние на Мексику и Канаду.

"Даже если эти пошлины будут отменены, уже есть реальное ощутимое влияние... Просто не похоже, что большая часть этой волатильности исчезнет в ближайшее время, и это, очевидно, нехорошо для настроений", – сказала Клэр Фэн, старший экономист RBC в Торонто.

Почти 70% экономистов повысили свой прогноз инфляции на 2025 год в США по сравнению с предыдущим месяцем.

И почти 85% респондентов заявили, что риск дальнейшего роста цен в США существенно увеличился.

Чуть больше половины – 56 из 102 экономистов – ожидает, что ставка ФРС останется в пределах 4,25%-4,50% до середины 2025 года. Другие 46 аналитиков прогнозируют как минимум одно снижение ставки в ближайшем квартале, хотя еще в феврале две трети опрошенных ожидали снижения.

Перспективы экономики Мексики остаются неопределенными, несмотря на последнюю временную отмену пошлин.

"Продолжающееся замедление экономики, а также неопределенность, которая сохраняется для инвесторов, пока Дональд Трамп остается у власти, продолжат сдерживать рост в Мексике", — отмечают аналитики Invex, инвестиционной компании в Мехико.

Но есть и инфляционные риски, которые усложняют ситуацию для центрального банка Мексики, известного как Banxico.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Дональд Трамп отказался исключить возможность рецессии в США. Он назвал это переходным периодом для американской экономики на фоне введенных пошлин на импорт товаров главных торговых партнеров США. На этом фоне американские фондовые биржи подверглись умеренному падению.

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