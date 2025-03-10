Слова Трампа нанесли новый удар по акциям США: о чем предостерег президент

Президент США Дональд Трамп отказался исключить возможность рецессии в своей стране. Он назвал это переходным периодом для американской экономики на фоне введенных пошлин на импорт товаров главных торговых партнеров США. На этом фоне американские фондовые биржи подверглись умеренному падению.

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В частности, как сообщает CNN, в воскресном интервью Трамп отказался исключить возможность рецессии. Но, по его словам, пока ситуация в американской экономике не вызывает беспокойства.

"Я ненавижу прогнозировать подобные вещи. Существует переходный период, потому что то, что мы делаем, очень масштабное. Мы возвращаем Америке богатство и это большое дело. Это займет немного времени, но я думаю, что это должно быть отличным для нас", – сказал президент США.

Также он признал, что импортные пошлины будут способствовать инфляции в США, но подчеркнул, что пока процентные ставки в стране снижаются. Впрочем, в тот же день министр торговли США Говард Лутник отверг возможность рецессии.

"Дональд Трамп – победитель. Он победит для американского народа. Именно так оно и будет. В Америке не будет рецессии. Я бы никогда не поставил на рецессию, никаких шансов ", – добавил Лутник.

Тем не менее, в одной из крупнейших инвестиционных компаний мира Goldman Sachs повысили шансы на рецессию в США в течение следующих 12 месяцев с 15% до 20%. Впрочем, это может быть связано с прогнозом Федеральной резервной системы Атланты, согласно которому валовой внутренний продукт США за январь-март упадет на 2,4% после роста на 2,3%.

На этом фоне в США снизились главные фондовые индексы – фьючерсы Dow Jones сократились на 0,3%, S&P 500 – 0,35%, а Nasdaq 100 – 0,4%. На прошлой неделе фондовый рынок понес значительные потери, и Nasdaq composite упал ниже своего 200-дневного скользящего среднего. Индекс S&P 500 7 марта опустился ниже своей 200-дневной линии, но впоследствии восстановился.

На фоне торговой политики новой американской администрации на прошлой неделе многие старые лидеры, в том числе такие как Tesla и Nvidia, несколько потеряли позиции. Также упали котировки и других "устойчивых" акций – Netflix, Spotify, JPMorgan Chase, Carpenter Technology, DoorDash, Costco Wholesale и Stride.

Также OBOZ.UA сообщал, что развязанная президентом США Дональдом Трампом тарифная война с главными торговыми партнерами страны привела к падению американского фондового рынка. Едва ли не заметнее всего это чувствует компания приближенного к нему миллиардера Илона Маска.

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