По 10 тыс. злотых на каждого: Польша требует от Германии компенсаций для жертв нацизма

Польское правительство требует от Германии выплаты компенсаций людям, ставшим жертвами нацизма во время Второй мировой войны. Ежегодная сумма таких выплат, которые на сегодняшний день требует Польша, составляет 10 000 злотых (примерно 2333 евро) в год на каждую жертву.

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Об этом сообщило издание Sueddeutsche.de. Премьер-министр Польши Дональд Туск просит ускорить этот процесс, поскольку с каждым годом таких людей становится всё меньше.

Что известно

Польша требует от немецкого правительства ежегодную компенсацию в размере 10 000 злотых для жертв нацистского режима во время Второй мировой войны. Таких жертв Институт национальной памяти в Варшаве насчитал 5 845 109 человек – это поляки, которые были убиты, заключены в тюрьмы, депортированы на принудительные работы или изгнаны во время немецкой оккупации с 1939 по 1945 год.

На сегодняшний день из них в живых осталось примерно 50 000 человек.

"Именно их имел в виду канцлер Фридрих Мерц (ХДС), когда в декабре уверял общественность, что возглавляемое им федеральное правительство "очень осознает свою историческую ответственность перед нашей соседкой Польшей". Польские жертвы нацистской эпохи получили основания надеяться, что "гуманитарный жест" в виде финансовой компенсации, о котором говорили годами, наконец станет реальностью. Но они все еще тщетно ждут", – говорится в материале.

Выплаты жертвам нацистских преследований должны осуществляться через Фонд немецко-польского примирения.

Какова сумма проекта возмещения

Если бы немецкое правительство выделяло по 10 000 злотых в год на каждого пострадавшего, проект мог бы обойтись в общей сложности примерно в 300 миллионов евро, что является немалой суммой, если выплачивать её единовременно. Однако если бы деньги выплачивались ежегодно, в 2027 году это обошлось бы примерно в 100 миллионов евро, а в последующие годы сумма постепенно уменьшалась бы. Однако пока в немецком правительстве нет единого мнения по этому вопросу.

Таким образом, выплата Германией будет не фиксированной суммой, а суммой, которая ежегодно уменьшается.

"Летом 2024 года, когда Шольц выступил со своим предложением, польские оценки указывали на то, что 64 000 жертв нацистских преследований все еще живы; к ноябрю 2025 года это число сократилось до всего лишь 55 000. Это печальное следствие задержки: с каждым месяцем количество тех, кто получит пользу от этого жеста, уменьшается более чем на тысячу", – отмечается в издании.

Немецко-польское общество в петиции призвало федеральное правительство Германии и Бундестаг принять "немедленные и эффективные меры" для обеспечения финансовой безопасности и устойчивой поддержки выживших жертв нацистской тирании в Польше.

"Пострадавшие – очень пожилые люди; дальнейшие задержки приведут к тому, что помощь поступит слишком поздно. Память заставляет нас действовать – прямо сейчас", – говорится в петиции.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что вопрос памяти и примирения с нацистским режимом несправедливости никогда не будет закрыт, и именно в этом духе страны ведут переговоры.

Премьер-министр Польши Дональд Туск попросил действовать быстрее: "Пожалуйста, сделайте это быстрее, если вы действительно хотите сделать этот жест", – призвал он.

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