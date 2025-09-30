"Сейчас это очень опасно": Навроцкий сказал, будет ли требовать репараций от России. Видео

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что требовать репараций от России является опасным шагом. Он отметил, что такой подход поставил бы Москву в один ряд с демократическими государствами, в частности Германией, с которой Варшава ведет переговоры о компенсации.

Интервью политик дал во время разговора с журналистом Radio Zet. В ответ на вопрос о возможности требовать возмещений от России Навроцкий подчеркнул, что это было бы нелогично и невозможно реализовать. По его словам, Польша ведет диалог о репарациях только с демократическими партнерами в ЕС и НАТО.

"Требовать репараций от России сейчас очень опасно, потому что это означало бы, что мы трактуем ее как нормальное государство в демократических и дипломатических рамках. Это была бы пощечина Берлину, если бы мы относились к Москве так же, как к Берлину", - говорит Навроцкий

Репарации и политический контекст

Навроцкий обратил внимание, что Россия ежедневно продолжает убивать мирных жителей и грубо нарушает международное право. В такой ситуации говорить с Кремлем о компенсациях, по его мнению, означало бы трактовать страну-агрессора как нормальное государство. Президент также отметил, что подобный шаг был бы "пощечиной Берлину", ведь Польша рассматривает Москву и Берлин в разных политических плоскостях.

Он отметил, что исторически Польша имеет основания для репараций от России, но выход с такими требованиями именно сейчас не принес бы результатов и навредил бы международным переговорам.

"Господин редактор, Россия ежедневно убивает женщин, детей, невинных людей, нарушает международное право. Поднять вопрос репараций перед Москвой, перед РФ. Кроме того, что эти репарации исторически принадлежат Польше, но выйти сегодня с этим к Москве, к России, которая ведет себя так, а не иначе, во-первых, было бы невозможно реализовать, а во-вторых, поставило бы Москву и Берлин на один уровень диалога с Польшей. Следовательно, это абсолютно нелогично. Мы требуем репараций от демократической страны, нашего партнера в ЕС и НАТО."

Реакция общества

Комментарии в соцсетях на слова президента оказались довольно критическими. Часть пользователей выразила недовольство такой позицией, назвав ее проявлением слабости. Некоторые даже напомнил Навроцкому о трагедии под Смоленском в 2010 году, ставя под сомнение его подход к российской теме.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 10 апреля 2010 года самолет Ту-154М, на котором находился президент Польши Лех Качиньский, разбился под Смоленском (Россия). В авиакатастрофе погибли семь членов экипажа и 89 пассажиров – глава государства, его жена, представители политической, военной и культурной элиты. Польская сторона обвиняла в трагедии РФ. Российское руководство все отрицало и называло причиной ошибки пилота.

