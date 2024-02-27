'Плохие воспоминания': Орбан высказался против того, чтобы Венгрия имела общую границу с Россией

Премьер Венгрии Виктор Орбан не хочет для своей страны совместной границы с Россией. У него "есть плохие воспоминания" на этот счет. Очевидно, Орбан имеет в виду прошлый век, когда Венгрия граничила с СССР и когда в 1956 году советская власть подавила венгерское восстание.

О прошлом Орбан вспомнил после саммита "Вышеградской четверки" в Праге. Однако лояльный к РФ премьер Венгрии был осторожен в высказываниях и даже не согласился со словами премьера Польши Дональда Туска относительно того, что российский президент является военным преступником. Орбан отметил, что это будет определяться уже после войны.

Также венгерский лидер заявил, что победу в войне не одержит ни Украина, ни Россия. По его словам, война может закончиться только мирными переговорами, поэтому их следует начинать как можно быстрее, чтобы спасти как можно больше жизней.

Как известно, из-за этих убеждений Орбан и Венгрия в Евросоюзе оказались под угрозой изоляции. Интересно, что когда журналисты Словакии спросили своего премьера, не боится ли он такой же судьбы, первым ответил не Робер Фицо, а именно Орбан. Премьер Венгрии заявил, во-первых, что его республика не изолирована, а во-вторых, "не нужно бояться оставаться наедине со своим мнением".

Как сообщал OBOZ.UA, Орбан живет по принципу "ни в один день без подлости по отношению к Украине". Украинофобия венгерского премьера уже превратилась в стойкую антиукраинскую манию, которая скоро потребует неотложного лечения. Так благодаря Орбану государства Евросоюза даже не смогли согласовать совместное заявление ко второй годовщине полномасштабной войны России против Украины.

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