Орбану на саммите ЕС пригрозили лишением Венгрии права голоса – СМИ

Представители стран Евросоюза договорились о предоставлении 50-миллиардного пакета помощи Украине в рамках бюджета ЕС. Ранее в Еврокомиссии это решение блокировала Венгрия, однако на последнем заседании ЕК премьера страны Виктора Орбана лишили права вето.

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Как сообщается, на заседании ЕК Орбану пригрозили лишением права голоса Венгрии в Евросоюзе. Причем не только из-за блокирования финансовой помощи Украине, но и из-за "угрозы раскола ЕС".

Европейские лидеры заявили, что лишат Венгрии голоса согласно статье 7 Устава ЕС. То есть представитель этой страны не смог бы вообще принимать участие в принятии решений.

Ранее Орбан говорил, что будет блокировать помощь Украине, пока не будет разблокирована помощь Венгрии (это одно из последних заявлений премьера, которого в ЕС по этому поводу уже назвали "крайне непоследовательным" – ранее Орбан декларировал другие причины, и каждый раз разные). Однако, по словам президентки Комиссии ЕС Урсулы фон дер Ляйен, ЕК не согласился с этим условием.

"История очень проста: есть законы. Есть отдельные законы о фондах, о бюджете ЕС, о предоставлении пособий. Есть механизм обусловленности оказания пособий", – пояснила она.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 февраля в Европейском совете поддержали план по программе Ukraine Facility о предоставлении ЕС Украине рекордной экономической помощи в 50 млрд евро в течение 4 лет при условии проведения Украиной ряда реформ.

Для этого в ЕС пришлось пойти на компромисс и частично принять предложение Орбана и проводить ежегодный пересмотр финансирования Украины в рамках 4-летнего пакета помощи.

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