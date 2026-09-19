Планируется ли встреча Трампа и Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН: объявлен график

Президент Украины Владимир Зеленский пока не фигурирует в списке мировых лидеров, с которыми глава Белого дома Дональд Трамп планирует провести двусторонние встречи 21–22 сентября. Согласно озвученному графику, 22 сентября Трамп выступит на Генеральной Ассамблее ООН, после чего проведет ряд переговоров с иностранными лидерами.

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По состоянию на 19 сентября двусторонняя встреча президентов Украины и США не подтверждена. Об этом сообщает "Суспильне".

Переговоры Трампа и Зеленского еще не согласованы

Согласно графику, о котором сообщил постоянный представитель США при ООН Майк Волц, Дональд Трамп прибудет в Нью-Йорк днем 21 сентября, после чего вечером примет участие в политических мероприятиях в Trump Tower.

На следующий день президент США выступит на Генеральной Ассамблее ООН. После выступления в его графике запланированы двусторонние переговоры, в частности с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом и премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

Кроме того, глава Белого дома проведет переговоры с лидерами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и встретится с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Также Трамп устроит прием для глав государств и правительств, которые прибудут на Генеральную Ассамблею ООН.

Вечером 22 сентября президент США планирует вернуться в Вашингтон.

В то же время двое украинских чиновников на условиях анонимности сообщили "Суспильному", что по состоянию на 19 сентября встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в двустороннем формате еще не была подтверждена.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что рассчитывает встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в 20-х числах сентября и обсудить потребности Украины в противоракетной обороне. Он также добавил, что Украина и США готовят основу для возможного трехстороннего формата переговоров.

Как писал OBOZ.UA, команды Украины и США работают над возможностью встречи президента Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на следующей неделе в Нью-Йорке. Стороны также прорабатывают содержание предстоящих переговоров, чтобы они были максимально содержательными.

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