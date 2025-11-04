Планировали террористическую атаку на Хэллоуин: ФБР задержало двух сторонников ИГИЛ в штате Мичиган

В штате Мичиган Федеральная служба безопасности США задержала двух мужчин, которые готовили теракт на Хэллоуин, вдохновленный ИГИЛ. Их поймали в пятницу, 31 октября, не позволив осуществить план.

Видео дня

Говоря о своем будущем преступлении, фигуранты использовали термин "день тыквы". ABC News передает, что мужчины, предположительно, хотели устроить стрельбу в многолюдном месте.

Генпрокурор США Пэм Бонди поблагодарила ФБР за предотвращение заговора "до того, как погибли невинные люди".

Согласно материалам следствия, Мохмед Али и Маджид Махмуд, оба граждане Соединенных Штатов, приобрели дробовик, винтовку типа AR-15 и устройство для сброса курка, позволяющее увеличить скорострельность полуавтоматического оружия.

Двое подозреваемых, а также трое их сообщников, тренировались в стрельбе из огнестрельного оружия на полигонах по всему Мичигану, а также за пределами штата.

Министерство юстиции утверждает, что они "использовали зашифрованные онлайн-коммуникации и приложения социальных сетей для распространения экстремистских и связанных с ИГИЛ материалов, поощряющих атаки, аналогичные тем, что они планировали".

В пятницу правоохранители провели обыски в домах Али и Махмуда. Там нашли несколько винтовок (типа AR-15 и тактических), дробовиков, пистолетов и более 1600 патронов.

ФБР впервые узнало об этих мужчинах в 2024 году после проверки телефонов одного из неназванных сообщников. Этот человек возвращался в США, и сотрудник таможенно-пограничной службы нашел в мобильном историю поисков в Google, связанных с ИГИЛ и "Исламским государством", а также фотографии неизвестного в одежде военного образца с оружием.

Пока неназванный сообщник находился за границей, Али и Махмуд участвовали в групповом телефонном разговоре, "обсуждая поездку за границу, чтобы встретиться с сообщником, а затем вместе отправиться в Сирию и присоединиться к ИГИЛ".

Позже в телефонном разговоре мужчины заявили, что собираются остаться в США, чтобы "сделать то же, что и в Франции" (имея в виду нападение ИГИЛ в Париже в 2015 году).

17 октября Али сказал некому человеку: "У нас есть новый план, серьезно, серьезно". Он призвал собеседника "научиться стрелять". На следующий день Али запланировал совещание, чтобы обсудить детали плана.

"Скажи ему [Махмуду] следующее: вот что, мы возвращаемся к этим тыквам", – заявлял он о теракте на Хэллоуин.

24 октября неназванный в обвинительном заключении человек заявил Али: "Я поговорил с братьями. Мы займемся тыквой", – говорится в документах.

Как писал OBOZ.UA, в Мексике преступники застрелили мэра города Уруапан Карлоса Мансо на многолюдной центральной площади вечером 1 ноября, в разгар празднования Дня мертвых. К преступлению, вероятно, причастен преступный картель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!