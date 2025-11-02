В Мексике во время празднования Дня мертвых застрелили мэра города: что известно

В Мексике преступники застрелили мэра города Уруапан Карлоса Мансо на многолюдной центральной площади вечером 1 ноября, в разгар празднования Дня мертвых. Чиновник скончался в больнице.

Федеральный кабинет безопасности подтвердил, что при задержании один из стрелков погиб, двух взяли живыми. El País передает: Мансо, как и другие политические лидеры региона, в последнее время активно выступал против преступности и просил в этом большей поддержки со стороны местных и федеральных властей.

Гибель Мансо стала шестым убийством мэра в Мексике и третьим в штате Мичоакан в 2025 году. В июне от рук преступников погибли мэр Тепалкатепека (недалеко от Уруапана) Марта Лаура Мендоса и Сальвадор Бастида, мэр Такамбаро (тоже в штате Мичоакан).

Карлос Мансо пытался противостоять мафии в своем городе

В последнее время Мичоакан стал горячей точкой из-за давления со стороны различных преступных группировок, в первую очередь "Картеля Нового поколения Халиско" и "Лос Виаграс".

На прошлой неделе последняя организация убила президента Ассоциации производителей цитрусовых Бернарда Браво, который осуждал вымогательства, которым подвергались фермерские хозяйства.

Что касается Уруапана, где проживает чуть более 350 000 человек, то город находится в центре главной сельскохозяйственной отрасли штата – производства авокадо. Большая часть урожая поступает на рынки США, что делает Уруапан и соседние деревни лакомым кусочком для преступников, привыкших вымогать деньги у предпринимателей. Мансо боролся с мафией и в одном из своих выступлений заявлял, что не хочет стать "еще одним казненным".

Как убили городского главу

В субботу вечером, после 20:00 (по местному времени), на многолюдной площади Уруапана раздались пять выстрелов. Люди начали разбегаться в панике.

Перед тем, как преступники применили оружие, мер открыл одно из самых важных событий празднования Дня мертвых – фестиваль свечей. Он выступил перед публикой, держа на руках маленького ребенка.

Нападение произошло вскоре после этого. Несколько парамедиков пытались спасти жизнь мэра, делали ему массаж сердца, но раны оказались смертельными.

Местные СМИ считают, что убить чиновника могли члены "Картеля Нового поколения Халиско". Мэр не стеснялся в выражениях, когда речь шла о них. В августе сотрудники муниципальной полиции, с которыми Мансо время от времени выходил на патрулирование, арестовали предполагаемого местного лидера этой группировки Рене "Рино" Бельмонте.

Реакция власти

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум осудила нападение на Карлоса Мансо после экстренного заседания Кабинета безопасности.

"Я решительно осуждаю подлое убийство мэра Уруапана. Я выражаю свои искренние соболезнования его семье и близким, а также жителям Уруапана в связи с этой невосполнимой утратой. С самого начала работы этой администрации мы усилили стратегию безопасности. Прискорбные события побуждают нас принять более жесткие меры. Мы подтверждаем наше обязательство приложить все усилия государства для достижения мира и безопасности с нулевой безнаказанностью", – заявила она.

На пресс-конференции федеральный министр безопасности Омар Гарсия Харфуч сообщил, что Мансо в течение несколько месяцев находился под охраной.

"С декабря 2024 года ему была предоставлена охрана, а в мае – дополнительная. К сожалению, нападавшие воспользовались уязвимостью публичного мероприятия, чтобы организовать убийство", – сказал чиновник, назвав преступление "подлым".

