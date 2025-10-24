'План есть': идеолог предвыборной компании Трампа анонсировал третий президентский срок

Действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа могут избрать президентом и в 2028 году. Хотя законы США это запрещают, в окружении американского лидера якобы уже создан соответствующий план, как обойти Конституцию страны.

Видео дня

По крайней мере, так говорит бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон. В интервью редакторам The Economist он сказал, что Трамп является богоизбранным на эту должность человеком, и американцы должны с этим смириться.

Что именно сказал Бэннон

Главный менеджер избирательной команды Трампа не раскрыл план администрации президента, но пообещал сделать это "в подходящее время". По его словам, есть много путей, по которым Трамп может в третий раз получить пост президента.

"Есть много разных альтернатив. В соответствующее время, мы расскажем, какой план. Заметьте: в 2016 году у нас были более высокие шансы, чем в 2024 году, и более высокие шансы, чем в 2028 году", – сказал он.

Стив Бэннон убежден (или выдает себя за убежденного), что в 2028 году Трамп будет президентом США не только потому, что в этом нуждается сама страна, но и из-за богоизбранности последнего. Причем бывший советник Трампа не скрывает, что у богоизбранника есть "несовершенные" недостатки.

"Трамп является проводником божественного провидения, он является инструментом. Да, он очень несовершенен. Он не является церковным человеком, вообще не религиозен. Но именно он является инструментом божественной воли", – заметил Бэннон.

Так или иначе, но план окружения Трампа, со всеми своими "альтернативами", будет опираться на "волю американского народа", пообещал бывший главный стратег Белого дома.

Что говорит сам Трамп

Текущий американский президент уже неоднократно выдвигал идею баллотироваться на третий срок. В магазине Белого дома с сувенирами даже появились красные шляпы с надписью "TRUMP 2028".

Когда он впервые говорил об этом, в Белом доме даже показали президента в короне. И хотя это было сделано по другому поводу, довольно знаково, что окружение Трампа не постеснялось такого изображения.

В марте, во время одного из своих интервью Трамп настаивал, что "не шутит" относительно рассмотрения возможности баллотироваться на еще один срок, несмотря на то, что еще до окончания своего второго срока он станет старейшим президентом в истории США.

Как и Бэннон, Трамп также заявил, что существуют "методы", с помощью которых он мог бы обойти правила и баллотироваться на третий срок. Он также не раскрыл никаких подробностей таких "методов".

Что говорит американский закон

Конституция Соединенных Штатов Америки прямо запрещает кому-либо избираться на пост президента более чем дважды. Также существует 22 поправка, которая запрещает человеку быть президентом более восьми лет.

Таким образом, под "планом" Бэннона и "методами" Трампа, возможно, имеется в виду изменение американской конституции (а точнее – принятие очередной поправки к ней).

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп впервые заговорил о третьем сроке, когда еще не прошло 100 дней второго. Уже тогда эта тема живо обсуждалась аналитиками. Мы отдельно выясняли, сможет ли нынешний американский лидер найти для себя "лазейки" в законе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!