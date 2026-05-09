Пересекли границу через туннель: литовские пограничники задержали и вернули в Беларусь 18 нелегальных мигрантов

В Литве вблизи пограничного пункта Кабеляй в ночь на 6 мая разоблачили 18 нелегальных мигрантов, которые проложили тоннель через границу с Беларусью, чтобы попасть в страну ЕС. Их заметили с помощью систем наблюдения.

Видео дня

Нарушителей – все они являются мужчинами – вернули обратно на территорию РБ. В преступлении, по предварительным данным, замешаны сообщники-украинцы. Об этом пишет Delfi.

Что известно об инциденте

Когда пограничники увидели неизвестных лиц на литовской стороне границы, они сообщили коллегам, которые находились ближе всего к месту нарушения, в частности офицерам с собаками.

Нелегалы вышли из туннеля, вырытого под пограничным забором, покрытым колючей проволокой. Это ограждение Литва установила для защиты от незаконной миграции из Беларуси. Миновав забор с помощью подкопа, люди начали убегать в лес.

Поймать удалось 18 мигрантов. Все они являются молодыми мужчинами и практически все утверждали, что происходят из Афганистана. Только трое из них имели афганские паспорта, остальные документы при себе не имели. Один из мигрантов утверждал, что он из Шри-Ланки. Паспорта у него не было.

Пограничники заявили, что обстоятельства и причины пересечения границы устанавливались индивидуально. Они решили, что мигрантам ничего не угрожает, поэтому правонарушителям запретили находиться в Литве и вернули их обратно в Беларусь.

Одновременно с этим произошел другой инцидент – в пограничной зоне вблизи места обнаружения мигрантов офицеры остановили Audi A6 под литовскими номерами, которой управлял 41-летний украинец. Рядом сидела пассажирка, 33-летняя гражданка Украины.

Установлено, что эти лица легально проживают в Литве. Они прибыли, чтобы забрать семерых мигрантов.

Украинцы были задержаны. Начато досудебное расследование по факту незаконной перевозки людей через госграницу. Это преступление в Литве обычно наказывается штрафом, но максимальное наказание – лишение свободы на срок до восьми лет.

Что предшествовало

Это уже второй случай в 2026 году, когда мигранты пытались проложить тоннель из Беларуси в Литву. В прошлый раз тоннель обнаружили 6 апреля в Вильнюсском районе. По данным медиа, его вырыли с ведома белорусских офицеров.

Журналисты отметили: в последнее время нелегальные мигранты, которые пытаются попасть в Литву с территории РБ, являются мужчинами в возрасте от 20 до 40 лет в хорошей физической форме. Часто они ведут себя вызывающе и стараются избегать контакта с пограничниками.

По состоянию на 8 мая 2026 года литовские пограничники остановили 731 мигранта на границах с Беларусью и 146 – на польской границе.

Как писал OBOZ.UA, на совместной пресс-конференции президент Польши Кароль Навроцкий и глава Литвы Гитанас Науседа заявили о готовности усилить американское военное присутствие на территории своих стран, если Вашингтон сократит контингент в Германии. Присутствие войск США в Европе отвечает интересам безопасности стран Балтии, Центральной и Восточной Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!