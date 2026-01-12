Перенес операцию: в Словакии напали на журналиста, известного критикой власти

В городе Кошице (Словакия) неизвестный без предупреждения напал на журналиста Петра Шутца. Пострадавший получил перелом бедренной кости и перенес операцию.

Как сообщает издание SME (в котором работает Шутц), нападение на 70-летнего мужчину произошло 10 января после обеда в туалете торгового центра. В этот же день вечером родственница журналиста сообщила о нападении в полицию. Дело расследуется по статье о телесных повреждениях.

Известно, что пострадавшего увидел случайный прохожий, а сам Шутц отказался от медицинской помощи и отправился домой. По состоянию на 12 января он находится в больнице.

Менеджер ТЦ Aupark Мартин Палько подтвердил, что администрация знает о нападении и полностью сотрудничает с полицией, предоставив правоохранителям записи с камер видеонаблюдения.

"Мы сожалеем, что инцидент произошел, и желаем господину Шутцу скорейшего выздоровления. После сообщения об инциденте мы находимся в контакте с Полицейским корпусом Словакии и полностью сотрудничаем, в частности предоставляя доступные записи камер наблюдения", – отметил он.

Главный редактор SME Роман Крпелан выразил надежду, что нападение не связано с профессиональной деятельностью журналиста, а полиция сможет найти нападавшего и выяснить его мотивы.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Медон близ Парижа (Франция) нашли мертвым 38-летнего российского журналиста, который жил в стране как беженец. Чтобы выяснить причины смерти мужчины, прокуратура начала расследование.

