Переговоры между США и Ираном зашли в тупик: в CNN назвали главные причины

Ситуация вокруг военного конфликта между США и Ираном пока не светит существенным дипломатическим прогрессом. Основной причиной тупика стали кардинально разные взгляды Вашингтона и Тегерана на условия мирного договора.

Видео дня

В очередной раз представители иранского теократического режима ответили Соединенным Штатам контрпредложением, которое президент Дональд Трамп уже успел назвать "куском мусора". Об этом говорится в материале CNN.

Ультиматум против "победного" настроя

Основной причиной тупика стал радикальный разрыв в восприятии условия мирного соглашения. В то время как Трамп ожидает от тегеранского режима быстрых уступок на фоне военного давления, Иран транслирует уверенность в своей силе. Иранские власти не только не признают поражения, но и выдвинули встречный список жестких требований.

Трамп, в свою очередь, заявил, что никакого давления не чувствует и намерен добиваться "полной победы", считая иранскую позицию абсолютно неприемлемой.

Стороны не могут договориться даже о последовательности шагов. Вашингтон настаивает на "быстрой и легкой" сделке, которая в первую очередь должна нейтрализовать иранскую ядерную угрозу. Трамп требует официальной приостановки ядерной программы минимум на 10 лет и передачи имеющихся запасов высокообогащенного урана (около 440 кг) под контроль США.

Тегеран же применяет тактику затягивания. Иранское руководство предлагает поэтапный подход, где вопросы ядерного потенциала откладываются "на потом", а в приоритете стоит снятие военно-морской блокады и финансовые обязательства, обеспечивающие выживание режима.

Фактор недоверия и поиск новых гарантов

Аналитики отмечают, что глубокий кризис переговоров связан с личным недоверием иранских лидеров к Трампу. В условиях отсутствия доверия к Вашингтону, Иран начал искать альтернативных защитников.

В частности, недавно состоялся визит министра иностранных дел Ирана в Пекин для консультаций, после чего Тегерана потребовал сделать Китай гарантом любого будущего соглашения.

Также Иран настаивает на том, чтобы любая сделка была закреплена на уровне Совета Безопасности ООН.

Игра на истощение

На данный момент ситуация выглядит как классическое "столкновение мнений". Трамп убежден, что время работает на него, в то время как Иран демонстрирует готовность к длительному конфликту, надеясь, что американская администрация в конечном итоге "устанет" и пойдет на серьезные финансовые и политические уступки ради прекращения огня.

Напомним, сын убитого верховного лидера Ирана и его фактический преемник Моджтаба Хаменеи уже несколько месяцев не появляется на публике после ранений. Однако, согласно новым оценкам американской разведки, он продолжает играть ключевую роль в формировании военной стратегии страны.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран допустил возможность прохода судов через Ормузский пролив. КСИР 6 мая сообщил о разблокировании пролива, заявив, что возможность безопасного прохода судов возможен лишь по "новым процедурам". При этом никаких подробностей указанных "новых процедур" в КСИР не предоставили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!