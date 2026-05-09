Моджтаба Хаменеи, несмотря на ранения и непубличность, продолжает определять военную стратегию Ирана – CNN

Сын убитого верховного лидера Ирана и его фактический преемник Моджтаба Хаменеи уже несколько месяцев не появляется на публике после ранений. Однако, согласно новым оценкам американской разведки, он продолжает играть ключевую роль в формировании военной стратегии страны.

Несмотря на тяжелые ранения, полученные в начале конфликта, и полное отсутствие на публике, именно он остается главной фигурой, стоящей за принятием стратегических решений Тегерана. Об этом сообщает CNN.

Теневое руководство из бункера

По данным источников, знакомых с отчетами разведки США, Моджтаба Хаменеи активно участвует в управлении военными операциями Ирана и, вероятно, курирует ход переговоров с США. Источники утверждают, что, несмотря на скрытный образ жизни после начала масштабных боевых действий, Хаменеи "сохраняет полный контроль над силовым аппаратом".

Разведывательное сообщество полагает, что он координирует действия Корпуса стражей исламской революции и определяет тактику Ирана в противостоянии в Ормузском проливе.

Последствия ранений

Слухи о состоянии здоровья нового лидера Ирана не утихают с марта 2026 года. Сообщается, что Моджтаба получил серьезные ранения лица и ног во время авиаудара, в результате которого погиб его отец Али Хаменеи. С тех пор он ни разу не появлялся на видео и не выступал с обращениями, ограничиваясь лишь письменными заявлениями.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил ранее, что провел двух с половиной часовую встречу с Хаменеи, что стало первой зафиксированной личной встречей высокопоставленного иранского чиновника с новым верховным лидером страны.

КСИР "отстранил" Хаменеи от власти

Хотя оценки американской разведки указывают на то, что Хаменеи участвует в разработке стратегии переговоров Ирана по дипломатическому прекращению войны, источник, знакомый с последней информацией, сообщил, что есть свидетельства того, что Моджтаба Хаменеи довольно далек от процесса принятия решений и доступен для связи лишь эпизодически.

В результате, по словам источника, повседневными операциями фактически управляют высокопоставленные должностные лица Корпуса стражей исламской революции вместе со спикером иранского парламента Мохаммедом Багером Галибафом.

Вопросы о здоровье Хаменеи и его положении в расколотом иранском режиме представляют собой проблему для администрации президента США Дональда Трампа, поскольку высокопоставленные американские чиновники продолжают утверждать, что неясно, кто теперь обладает полномочиями для ведения переговоров о прекращении конфликта.

Иран допустил возможность прохода судов через Ормузский пролив. КСИР 6 мая сообщил о разблокировании пролива, заявив, что возможность безопасного прохода судов возможен лишь по "новым процедурам". При этом никаких подробностей указанных "новых процедур" в КСИР не предоставили.

