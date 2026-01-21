Пентагон пока не получал задание планировать операцию по захвату Гренландии – NYT

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп неоднократно поднимал вопрос о возможности захвата Гренландии американскими вооруженными силами, если Дания не согласится продать остров. Однако пока что Пентагон не получил указаний планировать вторжение.

Об этом пишет The New York Times. Хотя в министерстве обороны США разрабатывают планы на случай различных военных чрезвычайных ситуаций, им еще не поручали планировать вторжение в Гренландию или дальнейшие действия после такой операции.

Об этом изданию во вторник, 20 января, сказали американские чиновники, которые говорили на условиях анонимности.

Смогут ли США захватить Гренландию

Американские военные аналитики считают, что захват Гренландии военными США не будет сложным. Остров малонаселенный (56 000 человек на территории, которая втрое превышает площадь Техаса), и на его севере уже есть одна американская база (во время Второй мировой войны их было 17).

Однако представители Пентагона и высокопоставленные военные командиры в частном порядке выражают свое возмущение и разочарование тем, что Трамп продолжает рассматривать возможность применения военной силы для захвата Гренландии.

Они отмечают, что это территория Дании, небольшого, но надежного союзника НАТО, чьи войска воевали и гибли бок о бок с американскими силами в Ираке и Афганистане. Атака на Гренландию будет атакой на союзника НАТО, что будет угрожать Альянсу, который объединяет Запад со времен Второй мировой войны.

Что говорит Трамп

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон подготовит план по Гренландии, который удовлетворит НАТО, но при этом будет отвечать интересам США. Этот вопрос имеет ключевое значение для национальной и мировой безопасности.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп сказал, что Соединенные Штаты якобы не будут применять войска для захвата Гренландии. Однако если Дания откажется отдать этот остров, его администрация "это запомнит" и сделает выводы.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что население острова и его власти должны начать готовиться к возможному военному вторжению, поскольку президент США Дональд Трамп продолжает угрожать захватом территории. Это является необходимым шагом, даже если такой сценарий остается маловероятным.

