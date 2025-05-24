Пентагон опроверг сообщения о выводе войск США из Южной Кореи

В Пентагоне заявили, что информация о возможном выходе американских войск из Южной Кореи не соответствует действительности. Соединенные Штаты остаются преданными своим обязательствам перед союзником в регионе.

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Такое заявление сделал представитель Министерства обороны США Шон Парнелл в соцсети X, опровергнув публикацию американского издания Wall Street Journal. В ответ чиновник отметил, что Пентагон действительно постоянно оценивает размещение своих сил в различных регионах, но это не означает, что в ближайшее время будут приняты какие-то радикальные шаги.

Парнелл подчеркнул, что альянс США и Южной Кореи остается "незыблемым", и никаких решений о сокращении контингента не принималось.

"Каждый, кто освещал деятельность Пентагона, знает, что мы всегда оцениваем расположение войск. Тем не менее, США остаются твердо преданными Республике Корея. Наш альянс нерушим", — написал спикер.

По его словам, сообщения о том, что Пентагон сократит количество американских войск в Республике Корея, не соответствуют действительности.

В материале Wall Street Journal говорилось о якобы разработке плана перемещения около 4 500 военнослужащих в другие точки в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности на остров Гуам.

По информации издания, эти действия рассматривались как часть более широкой оборонной стратегии. На момент выхода статьи ни одно официальное решение еще не было принято. В то же время сам план еще не попал на стол президента США Дональда Трампа, и этот вопрос американский лидер должен был рассмотреть в рамках неформального пересмотра политики в отношении Северной Кореи.

Сейчас американское военное присутствие в Южной Корее составляет около 28 500 военных.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты Америки намерены сократить количество американских войск в Европе. Вашингтон начнет обсуждение этого вопроса с европейскими союзниками позже в этом году.

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