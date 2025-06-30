Пассажирский самолет едва не перевернулся во время посадки в Индонезии из-за непогоды: момент попал на видео

Пассажирский самолет авиакомпании Batik Air пережил критическую ситуацию во время посадки в международном аэропорту Сукарно-Хатта в Индонезии. Из-за сильного бокового ветра Boeing 737 чуть не коснулся взлетно-посадочной полосы крылом.

Видео дня

Момент инцидента попал на видео. Об этом сообщает ANTARA.

Инцидент произошел днем в субботу во время мощного ливня. По словам стратегического директора по корпоративным коммуникациям Batik Air Дананга Мандали Приханторо, во время захода на посадку самолет наклонило сильным порывом ветра, что сместило его с курса и привело к серьезному крену. В какой-то момент правое крыло оказалось опасно близко к полосе, и, по словам очевидцев, правый двигатель едва не коснулся земли.

Несмотря на это, пилоты смогли стабилизировать судно, соблюдая все процедуры безопасности, и успешно посадили самолет. Обошлось без жертв и повреждений.

Впоследствии инженеры провели тщательную проверку борта PK-LDJ и подтвердили, что самолет в исправном состоянии и готов к дальнейшим полетам.

На кадрах видно, как самолет буквально качает в воздухе, прежде чем он внезапно выравнивается и касается земли.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе аэропорта в городе Ахмедабад (штат Гуджарат, Индия) 12 июня потерпел крушение международный рейс авиакомпании Air India. На борту самолета находились 242 человека, включая двух пилотов и 10 бортпроводников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!