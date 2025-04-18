Пасха-2025: есть ли выходные в Польше

В 2025 году Пасха у христиан восточного и западного обряда приходится на воскресенье, 20 апреля, а Поливной понедельник – на 21 апреля. Пасха в Польше – это не только религиозный, но и официальный государственный праздник, сопровождаемый строгими ограничениями на торговлю.

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В 2025 году 20 и 21 апреля являются полноценными выходными. Детальнее об организации торговли в праздничные дни – читайте в материале OBOZ.UA.

Пасха и Пасхальный понедельник в Польше

В Польше Пасха и следующий день после нее – официальные праздничные дни, во время которых большинство предприятий, офисов и магазинов не работают. Это касается не только государственных учреждений, но торговых объектов всех уровней – от супермаркетов до крупных торговых центров.

Согласно польскому трудовому законодательству, в эти дни запрещена торговля, за исключением ограниченного количества учреждений, имеющих специальные разрешения или работающих по особому режиму.

График работы магазинов в Пасхальную субботу (19 апреля)

В субботу перед праздником магазины будут работать только до обеда. Исключения относятся только к ограниченному количеству учреждений, работающих по специальным правилам. Поэтому заблаговременное планирование покупок – лучшее решение в праздничный период.

Так что 19 апреля, торговля разрешена, но с ограничениями:

Магазины могут работать не дольше, чем до 14:00.

Многие торговые точки сокращают график самостоятельно, поэтому фактическое время закрытия может быть еще более ранним.

Это правило касается как крупных сетевых супермаркетов, так и мелких лавок.

Могут работать:

Магазины на вокзалах, в аэропортах и автозаправках;

Пекарни, кондитерские, киоски;

Маленькие магазины, где продавцом является владелец или его родственники.

20-21 апреля: полный запрет торговли

На Пасху (воскресенье, 20 апреля) и в Пасхальный понедельник (21 апреля) торговые центры, супермаркеты и крупные магазины будут закрыты.

Аптеки могут работать в дежурном режиме (по графику).

Заведения общественного питания (рестораны, кафе) могут быть открыты по усмотрению владельцев.

Что следует учесть туристам и жителям:

Планируйте все основные покупки до пятницы или до утра субботы.

Если вы путешествуете, уточняйте график работы объектов в местности пребывания.

Общественный транспорт в эти дни работает по праздничному или ограниченному графику.

Большинство банков, почтовых отделений и государственных служб тоже не работает.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как празднуют Пасху в Польше.

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