Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда: что это значит

Парламент Венгрии во вторник, 29 апреля, большинством голосов поддержал выход страны из Международного уголовного суда после того, как Будапешт отказался выполнять ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Решение вступит в силу через год.

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Об нем сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети X. Именно он представил законопроект депутатам, его поддержали более двух третей из них.

Сийярто, в частности, назвал МКС "политизированной институцией" и обвинил его в потере беспристрастности.

"Венгерский парламент только проголосовал за выход из МКС. Этим решением мы отказываемся быть частью политизированной институции, которая потеряла свою беспристрастность и авторитет", – написал глава МИД Венгрии.

Как сообщает 24.hu, после голосования Сийярто направит письменное уведомление генеральному секретарю ООН.

Выступая в парламенте, министр заявил, что, если в мире возникает конфликт, все пытаются политизировать международные организации таким образом, чтобы использовать в своих политических целях.

"Мы всегда отвергали это", – сказал Сийярто.

По словам Сийярто, "в последнее время высказываются серьезные опасения относительно беспристрастности и политической нейтральности МУС" и эти опасения теперь подтвердились, поскольку стало ясно, что МУС "превратился в политический инструмент".

Сийярто также осудил решение МУС выдать ордер на арест премьер-министра и бывшего министра обороны Израиля.

"Затем, когда МУС понял, что они действительно перегнули палку, они попытались компенсировать и уравновесить ситуацию, но и здесь в механизм была допущена ошибка, поскольку они выдали международный ордер на арест лидера ХАМАС, который был мертв", – сказал глава венгерского МИД.

Сийярто завершил свою речь, заявив, что Венгрия не желает быть частью "политически мотивированных действий" МУС, призвав парламент проголосовать за выход из МУС и денонсацию Римского статута.

Венгрия подписала Римский статут и международный договор о создании МУС в 1999 году, а ратифицировала его спустя два года.

О планах выйти из состава суда власти Венгрии объявили в начале апреля, в день приезда в страну Нетаньяху. Премьера Израиля несмотря на выданный ордер не задержали, после чего МУС потребовал объяснений.

Венгрия стала не первой страной, которая в последние годы проигнорировала ордер МУС. Монголия в 2024 году проигнорировала международный ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, которого подозревают в похищении украинских детей с оккупированных территорий.

В то же время Венгрия стала первой страной Европейского Союза, прекращающей участие в МУС.

Как известно, МУС выдал ордер на арест Нетаньяху по подозрению в военных преступлениях в секторе Газа.

Администрация президента США Дональда Трампа после этого ввела санкции против МУС.

Премьер-министр Венгри Виктор Орбан тогда заявил, что Будапешт должен пересмотреть свои отношения с судом, который находится под американскими санкциями.

Выдача ордера на арест Нетаньяху в целом вызвала противоречивую реакцию в мире. В частности, власти Германии дали понять, что не готовы следовать решению суда, хотя и подчеркивают важность его работы.

Некоторые указывали на то, что решение МУС может подрывать легитимность и других решений cуда, в частности, об ордере на арест Путина.

МУС, созданный под эгидой ООН, объединяет более 120 стран мира. Ряд стран, в том числе Израиль, США, РФ, Китай, не признают его юрисдикции.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Нетаньяху заявил, что военная операция в секторе Газа будет продолжаться, пока не будут достигнуты ее основные цели – уничтожение ХАМАС, освобождение заложников и обеспечение безопасности Израиля. По его словам, у правительства нет другого выбора после того, как террористы отказались от предложения освободить половину заложников в обмен на гуманитарное перемирие.

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