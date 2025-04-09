Визит Нетаньяху в Венгрию: сможет ли Орбан пригласить к себе Путина после прекращения войны в Украине

Недавний визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапешт привлек к себе внимание не столько взаимоотношениями двух стран, сколько опасным прецедентом выхода Венгрии из Международного уголовного суда, о чем было объявлено во время визита.

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Венгрия игнорирует ордер МУС на арест Нетаньяху

Как известно, Международный уголовный суд (МУС) направил правительству Венгрии требование арестовать и передать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в день приезда последнего в Будапешт 3 апреля. Глава израильского правительства был приглашен в Венгрию его коллегой Виктором Орбаном еще в ноябре 2024 года, после того как Международный уголовный суд выдал международный ордер на арест израильского премьера по обвинению в военных преступлениях в секторе Газа. Но МИД Венгрии уже тогда заявил, что страна будет игнорировать решение МУС, которое было названо абсурдным и позорным.

Международный уголовный суд стремительно теряет влияние на мировых лидеров

Поэтому в материале The New York Times американские эксперты анализируют весьма неприятные последствия, которые проявляются оттого, что отдельные страны начинают игнорировать решение Международного уголовного суда. В частности, отмечается, что Международный уголовный суд – это весьма амбициозная и идеалистическая, хотя и глубоко несовершенная версия глобальной судебной системы, призванной обеспечивать соблюдение прав человека в мире.

Но отсутствие реальных механизмов принуждения делает деятельность МУС более декларативной, чем практической.

Авторитарные лидеры мира ведут негласную войну против МУС

Фактически глава венгерского правительства Виктор Орбан в лучших традициях авторитарных лидеров подает сигнал миру о том, что Венгрия делает то, что хочет, – она может быть членом Европейского Союза, но не ограничена им. Несмотря на санкции и осуждение агрессии и нарушений прав человека, Орбан подает сигналы Китаю и России, что Венгрия открыта для их бизнеса, но своим избирателям в стране он говорит, что Венгрия превыше всего. Следует отметить, что Венгрия – далеко не первая страна, которая сделала исключение для Израиля, ведь Соединенные Штаты и Германия уже давно так поступают. К примеру, Фридрих Мерц, будущий канцлер Германии, также исключил возможность ареста израильского премьера Нетаньяху, хотя Германия остается членом Международного уголовного суда (МУС).

Кроме того, Венгрия также не первый участник Римского статута, который игнорирует его. В 2024 году диктатор России Владимир Путин посетил Монголию, которая не приняла никаких мер в связи с ордером на его арест.

Фактически страны, у лидеров которых явно прослеживаются авторитарные тенденции (Венгрия, Бразилия, Израиль, Южно-Африканская Республика, а сейчас и США), – негласно, но весьма успешно на практике борются с международным правопорядком в виде МУС и Римского статута.

Большинство европейских стран не готовы арестовывать премьера Израиля

Однако о неготовности арестовать Нетаньяху заявил и Барт де Вевер, глава правительства Бельгии, страны, которая является "домом" для многих европейских институтов. "Существует такое понятие, как realpolitik. В контексте realpolitik практические соображения преобладают над нравственными соображениями. Я не думаю, что есть хоть одна европейская страна, которая бы арестовала Нетаньяху, если бы он туда приехал. Франция, например, не арестовала бы, и я не думаю, что мы тоже".

Поэтому можно считать, что выход Венгрии из МУС, демонстративный визит израильского премьера в Будапешт, молчаливое или откровенное нежелание других европейских стран исполнять ордер на арест может свидетельствовать о начале новой эпохи в международных отношениях. Ситуация в отношении ордера Международного уголовного суда на арест Биньямина Нетаньяху действительно обнажила глубокие противоречия между международным правом и реальной политикой.

Сможет ли Венгрия организовать визит Путина после прекращения войны в Украине

В этом контексте можно привести мнение главы Центра либеральных стратегий Ивана Крастева, рассматривающего визит Нетаньяху в Венгрию как прецедент, в частности как подготовку к приглашению в будущем, например, Владимира Путина.

При условии приближения перемирия или окончательного прекращения огня в Украине Кремль будет искать способы возвращения на международную арену, и визит Путина в Венгрию, являющуюся членом ЕС и НАТО, может стать в этом плане весьма громким и контроверсионным событием. Подобный прецедент станет дипломатической победой российского политического руководства. Однако помешать этому могут элементарные географические обстоятельства – для визита в Будапешт самолета Путина потребуется открытое воздушное пространство других европейских стран – Польши, Румынии или Украины, которые (особенно Украина) вряд ли на это согласятся.