'Выбора нет': Нетаньяху высказался по поводу будущего войны в Газе и назвал главную цель

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что военная операция в секторе Газа будет продолжаться, пока не будут достигнуты основные цели. Речь идет об уничтожении ХАМАС, освобождении захваченных им заложников и обеспечении безопасности страны.

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В своем заявлении он подчеркнул, что у правительства нет другого выбора, кроме как продолжать борьбу с террористической группировкой после того, как она отказалась от предложения Тель-Авива освободить половину заложников в обмен на гуманитарное перемирие. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Премьер подчеркнул, что Израиль не прекратит операцию, пока не выполнит три ключевых задачи: уничтожит ХАМАС, освободит всех заложников и обеспечит, чтобы сектор Газа больше не представлял угрозы безопасности страны. Он также повторил свое обязательство сделать все возможное, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие.

Агентство пишет, что ситуация внутри Израиля становится все более напряженной, поскольку семьи людей, которых ХАМАС держит в плену, и военные резервисты (некоторых из них в стране решили уволить) все чаще ставят под сомнение целесообразность продолжения боевых действий. Многие критики считают, что возможности для дипломатического урегулирования конфликта были упущены после срыва перемирия в прошлом месяце.

По данным Армии обороны Израиля, в выходные в Газе были убиты более 40 боевиков. Также сообщается о гибели в субботу солдата ЦАХАЛ на севере Газы, что стало первой смертью израильского военнослужащего с момента возобновления боевых действий 18 марта.

Ныне Тель-Авив заявляет о намерении усилить удары по всей территории Газы и создать широкие "зоны безопасности" в регионе, где проживает более двух миллионов человек. Со своей стороны ХАМАС требует полного вывода израильских войск с территории анклава.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 апреля Армия обороны Израиля объявила об установлении контроля над коридором Мораг на юге сектора Газы, отрезав город Рафах от Хан-Юниса. Так израильские войска полностью оцепили ключевой город на границе с Египтом.

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