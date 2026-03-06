'Украина не будет терпеть этот государственный бандитизм': Сибига пригрозил Венгрии санкциями

Политические заявления правительства Венгрии в пятницу, 6 марта, свидетельствуют о том, что задержание семи украинских граждан в Будапеште было частью шантажа и избирательной кампании Венгрии. Перечень требований венгерского премьер-министра Виктора Орбанак Украине этим утром был "особенно показательным".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Глава украинского дипведомства предупредил, что Киев может применить санкции против Будапешта.

Заявление Сибиги

Как заявил чиновник, поступок венгерского правительства обычно является требованиями, которые происходят после того, как людей берут в заложники.

"Мы не будем терпеть этот государственный бандитизм. Каждый, кто несет ответственность за захват и удержание наших граждан в заложниках, будет привлечен к ответственности. Мы оставляем за собой право принять соответствующие меры, включая инициирование санкций и других ограничительных мер", – написал он в Twitter.

Чиновник также вновь потребовал от Венгрии прекратить втягивать Украину в свою внутреннюю политику и избирательную кампанию.

"Ожидаем решительной реакции от наших партнеров. Мы также собираем иностранный дипломатический корпус чтобы проинформировать их о неприемлемых действиях Венгрии, опровергнуть абсурдные обвинения и призвать к поддержке в требовании ответственности", — пишет Андрей Сибига.

Что предшествовало

В четверг, 5 марта в Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля украинского "Ощадбанка" вместе с семью сотрудниками, которые перевозили валюту и банковские металлы между Австрией и Украиной. Груз оценивается в 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что "венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины", причем причины, а также их состояние здоровья и возможность связи с ними "до сих пор неизвестны".

В свою очередь налоговая и таможенная полиция Венгрии открыла уголовное производство против украинских инкассаторов "Ощадбанка", которые были задержаны в пятницу, 6 марта, по подозрению в отмывании денег. По заявлению правоохранителей, из Австрии в Украину якобы было перевезено 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Среди задержанных, как отмечается, был и экс-генерал секртеной службы. Впоследствии их депортировали.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Виктор Орбан пригрозил украинской власти силой восстановить работу нефтепровода "Дружба" в Украине, отметив, что для этого он имеет"политические и финансовые инструменты". Глава правительства страны подчеркнул, что это"четкое сообщение" украинскому правительству.

