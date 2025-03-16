Папа Франциск дал понять, что планирует остаться в должности, несмотря на состояние здоровья.

Папа Римский Франциск намерен оставаться на своей должности в ближайшие годы, несмотря на ухудшение состояния здоровья. В частности, он утвердил новый трехлетний процесс реформ в католической церкви.

Видео дня

Такие решения Понтифика является сигналом о намерении остаться в должности. Об этом сообщает CNN.

Ватикан объявил, что 88-летний Папа Римский подписал планы реформ в римской больнице Джемелли в начале недели. Среди обсуждаемых реформ – предоставление женщинам более широких прав в Католической церкви, включая рукоположение их в сан дьяконов, а также более широкое вовлечение мирян в управление и принятие решений.

Реформы были рассмотрены через структуру, называемую Синодом епископов, которая была основным средством, посредством которого Папа реализовывал свою пастырскую программу во время своего папства. В последние годы он стремился вовлечь католиков со всего мира в процесс обновления.

В октябре 2023 и 2024 годов состоялись две ассамблеи Ватикана, в состав которых впервые вошли женщины с правом голоса , каждая из которых провела почти месяц дискуссий и обсуждений, а затем приняла окончательный документ, согласованный Папой.

Этот документ оставил открытым вопрос о рукоположении женщин-дьяконов, которые выполняют все функции священника, не совершая мессы и не принимая исповеди. Он также настаивал на том, чтобы женщинам были предоставлены все возможности, предоставляемые церковным законом, для выполнения роли лидеров.

Напомним, с тех пор, как 88-летний Папа Франциск был госпитализирован в больницу в критическом состоянии с двусторонней пневмонией, все чаще раздаются упоминания о Судном дне. Ведь 900-летняя книга, найденная в секретных архивах Ватикана, утверждает, что со смертью Папы Римского наступит конец света.

Ранее сообщалось, что американская платформа прогнозов на основе ставок в криптовалюте Polymarket снова открыла противоречивое пари. Пользователи площадки голосуют собственными кошельками за то, будет ли избран новый Папа Римский в 2025 году. Сумма ставок уже превысила $697 тыс., и цифра продолжает стремительно расти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!