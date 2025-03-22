Придется заново учиться говорить: стало известно о состоянии Папы Римского

Папа Римский Франциск медленно восстанавливает свое здоровье после нескольких недель госпитализации. Не исключено, что после кислородной терапии понтифику придется заново научиться говорить.

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По словам кардинала Виктора Мануэля, после длительного использования высокопоточной кислородной терапии у Франциска возникли определенные трудности с речью. Об этом сообщает Reuters.

Кардинал, который является главой доктринального управления Ватикана, опроверг предположения о том, что понтифик уйдет на пенсию, и заявил, что он возвращается к своему прежнему состоянию.

"Папа чувствует себя очень хорошо, но высокопоточный кислород все высушивает. Ему нужно заново научиться говорить, но его общее физическое состояние такое же, как и прежде", – сказал кардинал.

Стоит отметить, что 88-летний Папа Римский Франциск находится в больнице уже пять недель с двусторонней пневмоний. За это время Ватикан выпустил только одну короткую аудиозапись его речи, 6 марта, когда его голос был прерывистым и трудноразборчивым.

В своем последнем отчете о состоянии здоровья, опубликованном 21 марта, Ватикан сообщил, что состояние папы остается стабильным с "незначительными улучшениями дыхания и подвижности". Также в Ватикане подтвердили, что Франциск не использовал искусственную вентиляцию легких для облегчения дыхания ночью, а вместо этого большую часть времени получал кислород через небольшой шланг под носом.

Напомним, Папа Римский Франциск намерен оставаться на своей должности в ближайшие годы, несмотря на ухудшение состояния здоровья. В частности, он утвердил новый трехлетний процесс реформ в католической церкви.

Ранее сообщалось, что американская платформа прогнозов на основе ставок в криптовалюте Polymarket снова открыла противоречивое пари. Пользователи площадки голосуют собственными кошельками за то, будет ли избран новый Папа Римский в 2025 году.

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