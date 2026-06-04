Палата представителей США поддержала ограничение военных полномочий Трампа по Ирану: что известно

Палата представителей США одобрила резолюцию, которая ограничивает возможность президента Дональда Трампа самостоятельно принимать решение о применении военной силы против Ирана. Документ поддержали 215 конгрессменов, тогда как 208 выступили против.

Видео дня

Примечательно, что к демократам присоединились четверо республиканцев, что стало редким случаем публичного несогласия с позицией президента. Об этом сообщает NYT.

В США усиливаются споры вокруг войны с Ираном

Как отмечается в материале, резолюция предусматривает требование к главе Белого дома вывести американские войска из Ирана или получить официальное одобрение Конгресса для продолжения военных действий. В то же время документу еще предстоит пройти рассмотрение в Сенате, где его перспективы остаются неопределенными.

Даже в случае одобрения обеими палатами Конгресса его практическое действие может быть ограничено.

Согласно решению Верховного суда США от 1983 года, подобные акты приобретают юридически обязательную силу только после подписания президентом. Поэтому реализовать требование о выводе войск без согласия главы государства или преодоления его вето большинством в две трети голосов будет крайне сложно.

Отдельное внимание привлекло голосование четырех республиканцев – Томаса Месси, Брайана Фицпатрика, Тома Барретта и Уоррена Дэвидсона, которые поддержали документ вопреки позиции своей партии. Это свидетельствует о росте критических настроений среди части республиканцев относительно дальнейшего военного привлечения США.

Руководство Республиканской партии еще две недели назад пыталось не допустить рассмотрения документа и отсрочило голосование, понимая, что не имеет достаточной поддержки для его блокирования. Однако демократы воспользовались положениями Закона о военных полномочиях 1973 года, который обязывает Конгресс рассмотреть подобные резолюции в установленные сроки.

Напомним, накануне Дональд Трамп заявил, что планирует заключить соглашение с Ираном о прекращении огня и возобновлении движения по Ормузскому проливу уже в ближайшее время. По его словам, это может произойти "в течение следующей недели".

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США не рассматривают возможность отмены санкций против Ирана в обмен на открытие Ормузского пролива. Он опроверг сообщения иранских СМИ о якобы подготовке соответствующей договоренности между Вашингтоном и Тегераном.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!