В Пакистане протестующие штурмовали посольство США, есть погибшие и раненые

После ликвидации в Иране аятоллы Али Хаменеи жители исламских стран вышли на акции протеста. В Пакистане сотни человек пытались штурмовать посольство США.

Видео дня

Для подавления протестов силовики решили открыть огонь, в результате чего погибли как минимум 9 людей. Об этом сообщает агентство Reuters.

Радикалы вышли на протест

После официального подтверждения гибели главаря иранского режима Али Хаменеи в результате совместных ударов США и Израиля, Пакистан захлестнула волна масштабных и кровопролитных протестов.

Наиболее ожесточенные столкновения произошли в крупнейшем мегаполисе страны – Карачи. Сообщается как минимум о 9 погибших и более чем 25 раненых в ходе столкновений у консульства США.

Сотни протестующих, преимущественно представители шиитской общины, прорвали внешнее ограждение дипломатической миссии. Полиция и военизированные формирования применили слезоточивый газ, дубинки и огнестрельное оружие для разгона толпы.

В ответ на сопротивление протестующие подожгли полицейский пост рядом с консульством и забросали здание камнями, выбив окна. В районе была слышна стрельба, а над дорогой Май Колачи поднялись столбы густого дыма от горящих автомобилей.

Беспорядки в других регионах

Протесты не ограничились югом страны и охватили северные и центральные провинции. В шиитском регионе Скарду разгневанная толпа сожгла здание офиса ООН. О пострадавших в этом инциденте пока не сообщалось.

В Лахоре сотни людей также собрались у американского консульства. Полиции удалось сдержать толпу без применения масштабной силы, хотя были зафиксированы мелкие стычки.

В пакистанской столице Исламабаде власти заблокировали все подъезды к дипломатическим учреждениям, в том числе к посольству США, чтобы предотвратить возможный штурм. Столица находится в состоянии повышенной боевой готовности.

Напомним, сторонники иранского правительства утром 1 марта вышли на площади городов в Иране, чтобы продемонстрировать поддержку режима после ликвидации Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В частности, такие митинги состоялись в Тегеране, Исфахане, Урмии, Дехдаште и Мешхеде.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Иране признали гибель Хаменеи и объявили траур. Также в КСИР анонсировали месть США и заявили об ударах по Израилю и 27 американским базам.

