'Зависла' в Пентагоне: США не поставили Украине новый пакет помощи

В США возникла задержка с предоставлением Украине уже утвержденной военной помощи на сотни миллионов долларов. Несмотря на решение Конгресса и двухпартийную поддержку, средства до сих пор не используются, что вызывает критику среди американских законодателей.

В центре ситуации – внутренние разногласия в оборонном ведомстве США. Об этом заявил сенатор Митч Макконнелл в своей колонке для The Washington Post.

Конгресс еще раньше одобрил выделение $400 млн в рамках инициативы содействия безопасности Украины, и эти средства были предусмотрены в бюджете на 2026 финансовый год. Однако, как отмечает сенатор, они фактически "лежат без движения" в Пентагон.

Законодатели пытались получить объяснения от руководства оборонного ведомства, в частности от заместителя министра обороны Элбриджа Колби, однако четкого ответа не получили.

Макконнелл предполагает, что задержка может быть связана с позицией отдельных должностных лиц Пентагона, которые ранее выступали за сокращение помощи Украине и союзникам по НАТО. Однако подобные решения уже принимались ранее и даже становились неожиданностью для политического руководства США.

Сейчас поддержка Украины является не только стратегической, но и экономически выгодной для США, ведь способствует развитию оборонной промышленности и увеличению производства вооружений.

Другие государства, в частности Иран, Северная Корея и Китай, активно изучают опыт войны в Украине, тогда как США ограничивают возможности для собственных военных получать эти знания непосредственно.

Сенатор призвал Пентагон предоставить четкие объяснения и разблокировать использование уже выделенных средств, подчеркнув, что промедление может иметь долгосрочные последствия как для Украины, так и для безопасности самих США.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп заочно ответил принцу Гарри на призыв сделать больше для поддержки Украины. По мнению главы Белого дома, сын британского монарха не имеет права говорить от имени Великобритании.

