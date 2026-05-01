Украинские водительские удостоверения признали в еще одной из стран ЕС: в какой именно и что изменилось

Украинцы, проживающие в Латвии, отныне смогут обменять свои водительские удостоверения на латвийские без сдачи теоретических и практических экзаменов. Аналогичное право получили и латвийские граждане в Украине.

До этого момента украинцы, которые проживали в Латвии более года, вынуждены были сдавать экзамены, если хотели пользоваться легальными латвийскими правами. Это требование не распространялось на лиц со статусом временной защиты – они могли продолжать пользоваться украинскими правами. О подписании соглашения между странами сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

Теперь украинцы, которые переехали в Латвию, смогут получить местное водительское удостоверение без сдачи теоретических или практических экзаменов. Такие же правила будут действовать и для латвийцев, проживающих в Украине. Фактически, это означает:

украинцам не придется повторно проходить обучение и экзамены в Латвии, чтобы получить местные права;

латвийцы получат такие же преимущества в Украине.

Латвия стала шестой страной, с которой Украина подписала подобное соглашение. К предыдущим странам относятся:

Испания;

Италия;

Объединенные Арабские Эмираты;

Литва;

Турция.

Отдельно в сообщении сказано, что одним из приоритетов является полноценная имплементация Директивы 2025/2205 Европейского парламента и Совета от 22 октября 2025 года относительно водительских удостоверений.

Недавно Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает масштабные изменения в закон "О дорожном движении". Он имеет целью гармонизировать украинское законодательство с требованиями ЕС. Среди новинок: дополнение и внесение новых статей в закон "О дорожном движении", цифровизация, уточнения о прекращении, приостановлении и восстановлении права управления транспортным средством и, в частности, введение обновленной системы категорий водительских прав.

Ранее OBOZ.UA писал, в Польше разрабатывают новые правила сдачи экзаменов на водительские права, которые существенно облегчат условия получения водительских удостоверений всем – и, в частности, украинцам. Если парламент страны их примет, они вступят в силу уже этой осенью.

