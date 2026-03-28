Отмывание средств и кокаин: Европол разоблачил крупную наркосеть в трех странах

Европейское полицейское управление разоблачило одну из самых опасных организованных преступных сетей Шотландии, связанных с наркотрафиком. Это стало возможным в результате международной операции, которая проводилась в Нидерландах, Испании и Великобритании при координации Европола и Евроюста.

Были задержаны 13 подозреваемых, причастных к преступной группировке, которая, как считается, занималась ввозом сотен килограммов кокаина в Шотландию и отмыванием миллионов преступных доходов. Об этом сообщили на сайте Европола 27 марта.

К операции также присоединились представители властей Объединенных Арабских Эмиратов и Турции.

Что известно о преступлениях наркосети

Группировка известна тем, что использовала насилие для доминирования на территории и защиты своей преступной деятельности. Следователи считают, что она контролировала некоторые части Соединенного Королевства путем запугивания, мести и организованного насилия, связанного с торговлей наркотиками.

"Пока на местах разворачивались насильственные действия, высокопоставленные лица руководили процессами из Испании и Объединенных Арабских Эмиратов, дистанционно контролируя операции и распределяя доходы", – сказано в сообщении.

Они создали международную сеть по отмыванию денег, предназначенную для сокрытия доходов от серьезных преступлений. Считается, что эти доходы происходят от наркоторговли и насильственных преступлений, совершенных в Великобритании.

Что сделал Европол и что будет дальше

Операция 27 марта была сосредоточена на прерывании потока преступных доходов.

В Испании были проведены обыски по адресам в районе Малаги и Барселоны, арестованы пять подозреваемых, обыски продолжаются.

В Великобритании восьмерых подозреваемых арестовали в Ланаркшире, Глазго и Западном Лотиане.

В Турции власти арестовали два земельных участка, одну виллу, а также акции компании. Стоимость недвижимости оценивалась примерно в 600 000 евро, и были взяты показания четырех граждан Турции в качестве свидетелей.

Расследование все еще продолжается, а правоохранительные органы также изучают ряд случаев насилия, включая стрельбу, связанную с конфликтами между организованными преступными группировками из Шотландии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Албании будут судить трех украинцев, которые создали колл-центры для вербовки наркодилеров, сотрудников которых фактически держали в рабстве. Следствие установило, что группа входила в состав разветвленной сети наркотрафика, действовавшей в нескольких странах СНГ и ЕС.

