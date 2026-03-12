Держали людей в "рабстве": в Албании будут судить украинцев за вербовку наркодилеров

В Албании будут судить трех украинцев, создали колл-центры для вербовки наркодилеров, сотрудников которых фактически держали в рабстве. Следствие установило, что группа входила в состав разветвленной сети наркотрафика, действующей в нескольких странах СНГ и ЕС.

Видео дня

Об этом сообщили в Нацполиции. Там отметили, что организаторы колл-центров удерживали операторов против их воли. А кроме того:

заставляли "вербовать других лиц для сбыта наркотиков";

запугивали, демонстрируя "видео жестокого обращения с другими членами группы, которые не выполняли установленных "планов".

"Будущим операторам таких колл-центров обещали трудоустройство на офисную работу в Польше... Однако после успешного прохождения итогового собеседования обманутых граждан направляли в Албанию. Там путем насилия и угроз людей фактически лишали возможности оставить "работу" или выехать за границу", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: вербовка новых участников группировки осуществлялась через мессенджер Telegram.

"Ныне досудебное расследование в отношении трех участников наркогруппировки из Украины завершено", – рассказали в Нацполиции.

В Украине разоблачили масштабный наркобизнес

Ранее же правоохранители разоблачили масштабный бизнес на запрещенных веществах, а также перекрыли трансграничные каналы наркотрафика в самой Украине. Так:

Общий объем изъятых запрещенных веществ, которые не попали в незаконный оборот, превысил 27 млн доз .

. Их стоимость по ценам черного рынка составляла около 400 млн грн.

"Всего разоблачены 4 организованные группы и преступная организация, часть из которых действовала в транснациональном формате. 123 фигурантам уже сообщено о подозрении", – рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выгивский.