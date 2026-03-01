'Отличная работа': военные Бельгии впервые задержали 'теневой' танкер РФ. Фото

Бельгийская армия при поддержке Франции впервые перехватила и задержала танкер российского "теневого флота". Корабль был эвакуирован в порт Зебрюгге для дальнейшего ареста.

Об этом сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен. Операция получила кодовое название "Синий нарушитель".

Что известно об операции

Как пояснил глава оборонного ведомства Бельгии, операцию успели провести в течение последних нескольких часов. Бельгийские военные при поддержке министерства обороны Франции высадились на борт танкера, который принадлежит к так называемому теневому флоту России.

"Сейчас корабль конвоируют в порт Зебрюгге, где его арестуют. Операцию провела команда исключительно храбрых военнослужащих. Замечательная работа", — отметил он.

Борьба с теневым флотом России

Заметим, чтостраны Европы уже начали активную борьбу с российским теневым флотом, останавливая и накладывая аресты на корабли. Так, например в Дании задержали в Каттегате большое контейнерное судно, которое в течение месяца находилось без движения вблизи побережья. Проверка показала, что корабль не имел надлежащей регистрации и демонстрирует характерные признаки так называемого "теневого флота".

До этого президент Франции Эммануэль Макрон, сообщая о перехвате российского танкера Grinch, заявил, что Париж "не будет терпеть никаких нарушений". Он подчеркнул, что задержание провели в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Напомним, несмотря на ограничения, теневой флот России в декабре 2025 года перевозил почти 5 млн баррелей нефти в сутки, – около 11% мировых морских перевозок, а каждый пятый танкер в международной торговле связывают с обходом ограничений. При этом после внесения в санкционные списки производительность таких судов падает на 30-70%, а до 80% российского нефтяного экспорта сейчас перевозят танкеры, которые находятся под риском санкций.

Как сообщал OBOZ.UA, США задержали в Карибском бассейне нефтяной танкер Sagitta. Он шел под флагом Панамы, и также принадлежал к теневому флоту России. Американское министерство обороны отметило, что судно было остановлено "без инцидентов".

