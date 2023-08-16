Освистали и покинули зал: в Грузии зрители сорвали концерт группы The Killers из-за российского барабанщика на сцене. Видео

Во вторник, 15 августа, в Батуми (Грузия) сорвали концерт американской группы The Killers. Зрители освистали фронтмена Брэндона Флауэрса за то, что он пригласил российского барабанщика на сцену.

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Соответствующие кадры распространились в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Больше всего зрителей возмутили слова музыканта о том, что "все люди – братья" – это он попытался донести до публики после их возмущения присутствием российского барабанщика.

Многие присутствующие свистом и криками выразили свое неодобрение этих слов, а часть зрителей покинула зал в знак протеста.

"На концерте The Killers на сцену вывели российского барабанщика, которого мы сопровождали нашими возгласами, а солист со сцены "воспитывал" нас о братстве России и Грузии", – рассказала в соцсети одна из зрительниц.

После этого группа The Killers в Instagram принесла свои извинения, отметив, что они не собирались никого оскорблять. Музыканты объяснили, что приглашать на сцену коллег из других стран – это их традиция, и изначально им показалось, что зрители не против присутствия российского барабанщика. Об этом им сказала "первоначальная реакция толпы" – и на видео действительно можно услышать радостные крики публики, однако позже ситуация изменилась.

"Мы понимаем, что комментарий, призванный предположить, что все зрители и фанаты The Killers являются "братьями и сестрами", может быть неверно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения. Мы поддерживаем вас и надеемся скоро вернуться", – добавили The Killers.

Как сообщал OBOZREVATEL, российского актера родом из Украины Виталия Гогунского, известного благодаря роли Кузи в популярном ситкоме "Универ", не пустили в Грузию. Его развернули прямо в аэропорту и заставили возвращаться в Москву "по политическим причинам".

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