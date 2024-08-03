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Алексей Копытько
Алексей Копытько
военный аналитик, экс-советник министра обороны Украины

Блог | Ослабление санкций против РФ сохранит Путина и продлит войну

Ослабление санкций против РФ сохранит Путина и продлит войну

Любая "калибровка санкций" не в сторону усиления – это больше ресурсов Путину для ведения войны.

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А значит – дольше война.

А значит – больше россиян будет убито, а Путин всё равно никуда не денется.

Когда россиянин призывает "откалибровать санкции", чтоб народ меньше страдал – он на самом деле призывает убить больше россиян и сохранить Путина.

Пока для чистоты эксперимента таки сделаем скидку на информационный вакууум и дадим месяц на адаптацию. А там поглядим.

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