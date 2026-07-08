Навроцкий заявил, что Украина и Польша имеют общего врага

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Киеву и Варшаве крайне важно сохранять диалог и тесное сотрудничество. По его словам, обе страны имеют общего врага в лице России.

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По его словам, Россия на протяжении веков была и остается главной угрозой Польше и всей Центрально-Восточной Европе. Об этом Навроцкий заявил перед началом саммита лидеров стран-членов НАТО в Анкаре.

Общая угроза для Украины и Польши

Польский президент подчеркнул, что во время неформального ужина у лидеров стран НАТО был короткий разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Навроцкий отметил, что Киев и Варшава должны сохранять диалог, несмотря на временную напряженность между странами.

"Мне кажется естественным, что государства, соседствующие и имеющие общего врага, которым является Российская Федерация, остаются в диалоге независимо от определенных двусторонних напряжений", – отметил президент Польши.

Навроцкий добавил, что конфликт между Варшавой и Киевом, касающийся исторических вопросов, не должен препятствовать сотрудничеству в сфере безопасности.

"Украина находится в состоянии войны с Российской Федерацией. Польша на протяжении многих веков также была в войнах и конфликтах с Россией, поэтому существует точка отсчета и понимания этой ситуации", – заявил Навроцкий.

НАТО и сотрудничество с США

По словам президента Польши, его страна продолжает поддерживать укрепление восточного фланга НАТО и выступает за сохранение американского военного контингента в стране. Навроцкий отметил, что в настоящее время в Польше находится около 10 тыс. американских военнослужащих, а польская сторона стремится сделать их присутствие постоянным.

Навроцкий отметил, что ключевыми стратегическими приоритетами для Польши остаются сплочение рядов НАТО и развитие прочного партнерства между европейскими странами и США. При этом он напомнил, что Россия исторически представляла и продолжает представлять ключевую угрозу как для польского государства, так и для всего региона Центральной и Восточной Европы.

Польский лидер убежден, что на саммите НАТО в Анкаре необходимо открыто заявить о долгосрочной российской угрозе для безопасности всего Североатлантического альянса.

Напомним, Россия всё чаще прибегает к рискованным действиям против государств-членов НАТО, стремясь установить условия так называемой "Фазы ноль". Согласно последним данным, российские военные регулярно устраивают опасные инциденты в международных водах, проверяя на прочность решимость Североатлантического альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль рассматривает вариант проведения провокации на восточном фланге НАТО: в Польше или в странах Балтии. Речь идет скорее не об открытой атаке, а об определённой гибридной операции.

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