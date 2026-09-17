"Оружие последнего дня": эксперт объяснил, как Иран помог хуситам захватить Баб-эль-Мандеб и чем это для него обернется

Эксперт Сергей Данилов заявил, что офицеры Корпуса стражей исламской революции могли участвовать в планировании операции хуситов. По его словам, Тегеран активизировал своих союзников на фоне критической экономической ситуации и длительной блокады экспорта иранской нефти.

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Об этом заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов рассказал в эфире Radio NV. Он также отметил, что иранские чиновники признают масштаб убытков, хотя конкретных данных о них не публикуют.

Последний инструмент

По словам Данилова, офицеры Корпуса участвовали в планировании операции хуситов. Он напомнил, что от иранских деятелей неоднократно неофициально звучала характеристика хуситов как"оружия последнего дня" – средства, которое используют тогда, когда другие возможности уже недоступны.

"Это оружие последнего дня: когда все другие средства мы уже не можем использовать – тогда мы задействуем хуситов. То есть это означает, что ситуация для Ирана тоже критическая", – сказал эксперт.

Данилов отметил, что более 60 дней ни один танкер с иранской нефтью не выходил из порта и не продавал нефть. По его словам, экономическая ситуация в стране остается тяжелой и в ближайшее время может ухудшиться.

Он также обратил внимание на ситуацию вокруг Баб-эль-Мандеба. По словам эксперта, действия хуситов имеют непосредственную связь с иранскими интересами, однако он считает, что ситуацию не стоит описывать лишь как победу хуситов.

Экономические последствия

По словам Данилова, президент Ирана и другие представители правительства говорят об чрезвычайно больших убытках. В то же время конкретных официальных цифр Тегеран не публикует.

Эксперт отметил, что в Иране ускоряется инфляция, а власти вынуждены повышать цены на топливо на внутреннем рынке. Также, по его словам, ожидаются дальнейшие ограничения в отношении субсидируемых продуктов питания.

"Есть сообщения о том, что рядовые граждане не в состоянии покупать по субсидированным ценам", – сказал Данилов.

Он добавил, что в стране растут бедность и обнищание. Часть предприятий была разрушена, а работники остались без работы.

Данилов также связал экономические потери от нефтяной блокады с внутренними расходами Ирана на войну. По его словам, для США сумма в 38 млрд долларов является относительно небольшой, тогда как для Ирана текущие экономические проблемы имеют гораздо более серьезные последствия.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что йеменские хуситы 11 сентября захватили стратегический остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе на юге Красного моря. Правительственные силы Йемена покинули остров, а боевики также установили контроль над прибрежным городом Дхубаб на материке.

Также мы писали о том, что саудовский наследный принц Мухаммед ибн Салман 10 сентября дважды звонил президенту США Дональду Трампу с призывом нанести удары по хуситам, поскольку поддерживаемая Ираном группировка приблизилась к стратегическому пункту в Красном море. Трамп в этой просьбе отказал, а американские чиновники подчеркнули, что у США в настоящее время нет планов вмешиваться в борьбу против хуситов.

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