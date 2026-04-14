Орбан впервые выступил после поражения на выборах и рассказал о планах на будущее

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, партия которого проиграла на парламентских выборах 12 апреля, заявил, что "Фидес" показал себя достойно. Он призвал сторонников "реорганизоваться и продолжать бороться за венгерский народ".

Видео дня

Первое видеообращение после дня голосования политик опубликовал на странице в Facebook 13 апреля. Премьер поблагодарил за поддержку и заверил, что граждане всегда могут на него рассчитывать.

По его словам, за "Фидес" проголосовали 2,25 миллиона избирателей, и в 2014-м такое количество голосов позволило одержать победу. На этот раз подобного показателя хватило лишь для "достойного выступления и поражения".

Орбан назвал собственную партию "самым сплоченным политическим сообществом в Венгрии", добавив, что в последующие годы они будут продолжать служить своему электорату.

Теперь, по его словам, он хочет защитить "достижения национального лагеря", посетить "каждый избирательный округ" и 28 апреля провести общенациональное заседание партийного руководящего органа с участием активистов, депутатов и кандидатов.

Главное о выборах в Венгрии

Голосование, которое состоялось 12 апреля, стало для Виктора Орбана историческим поражением, ведь он находился у власти 16 лет.

По предварительным подсчетам, оппозиционная "Тиса" может получить 138 мандатов в парламенте из 199 возможных. Партия заручилась рекордной для Венгрии поддержкой в 3,3 миллиона избирателей, что обеспечит оппозиционерам конституционное большинство. Если члены "Тисы" будут действовать сплоченно, они смогут менять конституцию страны, принимать важные законы и искоренить влияние партии "Фидес" из судебной ветви власти, государственных и образовательных учреждений. Именно это было обещанием лидера политсилы Петера Мадьяра.

Как писал OBOZ.UA:

– Мадьяр после победы на выборах подтвердил свое намерение изменить законодательство: он планирует ограничить пребывание премьер-министра в должности только двумя сроками.

– Также глава партии "Тиса" призвал Орбана немедленно сложить полномочия и уйти в отставку. "Нам нужно переходное правительство", – заявил будущий премьер Венгрии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!