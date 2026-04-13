'Орбан больше не вернется': Мадьяр анонсировал изменения в законодательство относительно премьеров

Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил о намерении изменить законодательство после победы на парламентских выборах в Венгрии. Он объявил о том, что планирует ограничить пребывание премьер-министра в должности двумя сроками.

Заявление Мадьяр сделал во время публичного выступления перед журналистами. Он прямо очертил будущие шаги правительства и отметил, что изменения закрепят в Конституции страны.

"Мы внесем изменения в Основной закон и закрепим в нем, что премьер-министр Венгрии может занимать должность только два срока. Итак, это восемь лет в Венгрии", – сказал он.

Изменения для власти

Мадьяр пояснил, что новые правила должны ограничить возможность длительного пребывания у власти. По его словам, это касается и политиков, которые уже занимали должность премьера много лет.

"Орбан был премьером 20 лет из 36, поэтому он больше не сможет занимать эту должность", – отметил он. И добавил, что речь идет не о конкретном человеке, а об изменении подхода к власти в целом.

Отдельно политик анонсировал антикоррупционные инициативы. Он сообщил о создании Национального управления по возврату активов, которое будет заниматься поиском и возвращением государственных средств. Также правительство планирует начать процесс присоединения Венгрии к Европейской прокуратуре.

Детали реформы

Ключевое предложение предусматривает внесение изменений в Основной закон страны. Речь идет о четком ограничении – не более двух сроков подряд для главы правительства, что в целом составляет восемь лет.

Мадьяр подчеркнул, что такие изменения носят системный характер и направлены на обновление политической системы. По его словам, это часть более широкой программы реформ после выборов.

Во время выступления он также обратился к результатам голосования. "Вчера миллионы венгров доказали, что венгерский народ пишет свою историю не в Москве. Наша история пишется не в Брюсселе или Вашингтоне, а на венгерских улицах и площадях", – сказал он.

Напоминаем, что Петер Мадьяр одержал победу на парламентских выборах в Венгрии, что стало одним из крупнейших политических потрясений в стране за последние десятилетия. Его успех означает завершение эпохи многолетнего доминирования Виктора Орбана и открывает путь к масштабным изменениям.

