После неожиданного заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что нейтралитет подошел бы его стране, социологи провели соответствующее исследование. Опрос показал, что общественная поддержка этой идеи невелика.

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Больше половины граждан Словакии полностью отвергли идею главы правительства о нейтралитете. Об этом сообщает Euractiv.

Согласно результатам социологического исследования, гражданам Словакии задавался вопрос о том, должна ли их страна стать нейтральной. В вопросе содержалось объяснение, что "стать нейтральной страной означало бы выйти из НАТО и полагаться исключительно на собственную армию". Согласно результатам, 50,6% были против словацкого нейтралитета, 30,8% – за, 16,1% не определились, а 2,5% отказались отвечать.

Результаты различались в зависимости от политической лояльности избирателей. Среди оппозиционных избирателей оппозиция нейтралитету колеблется от 70% до 98%. Напротив, 58% избирателей левой популистской партии Фицо Smer-SD и 67% избирателей крайне правой SNS заявили, что поддерживают идею нейтралитета.

Избиратели второй по величине коалиционной партии, левой Hlas-SD, были более неоднозначны: 42% выступили против нейтралитета, а 27% не определились.

Дебаты возникли после замечания Фицо о том, что "нейтралитет подошел бы Словакии в эпоху бессмысленного вооружения". Политик сделал заявление прямо перед тем, как коалиционные и оппозиционные партии встретились, чтобы договориться об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП, согласно новым целям НАТО.

Напомним, нынешнее руководство Словакии считает, что нейтралитет для его страны будет более полезным, чем членство в военном альянсе НАТО. Членство Словакии в Североатлантическом альянсе длится уже более 20 лет, однако сейчас от него, по мнению Фицо, выигрывают только оружейники.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна будет настаивать на отсрочке голосования за новый пакет санкций Европейского Союза против России до тех пор, пока не будет урегулирован вопрос поставок газа. По его словам, Словакия не имеет причин страдать из-за Украины.

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