Текущее руководство Словакии считает, что нейтралитет для ее страны будет более полезным, чем членство в военном альянсе НАТО. Членство Словакии в Североатлантическом Альянсе длится уже более 20 лет, однако сейчас от него выигрывают только оружейники, отметил премьер-министр страны Роберт Фицо.

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Такие слова премьера прозвучали во время обсуждений лидерами парламентских партий страны требования НАТО увеличения расходов на оборону. Хотя прямо Фицо не заявил о намерениях вывода страны из НАТО, он воспользовался случаем, чтобы раскритиковать и Альянс, и военно-промышленный комплекс страны.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил странам Альянса новую систему расходов, которая увеличит целевой показатель на оборону для членов блока с двух до совокупных пяти процентов ВВП. Именно это предложение, на котором настаивает президент США Дональд Трамп (позиции которого Фицо ранее так одобрял) и вызвало такие слова премьера Словакии.

"Скажу вам, что в эти бессмысленные времена вооружений, когда оружейные компании потирают руки, как это делали фармацевтические компании во время Covid, нейтралитет очень подошел бы Словакии", – сказал Фицо.

Указанные обсуждения коалиционных партий Словакии будет продолжаться до 19 июня включительно. Более всего, что страна согласится с предложенными шагами руководства НАТО. Однако так или иначе, руководство Словакии будет требовать, чтобы "любое увеличение расходов на оборону было разумно распределено во времени", заявил премьер-министр Словакии.

Очевидно, имеется в виду отсрочка увеличения расходов на годы.

Президент Словакии Петер Пеллегрини раскритиковал Фицо за замечание относительно нейтралитета.

"Давайте не будем открывать двери для дебатов на темы, которые могут угрожать безопасности Словакии, потому что безопасность нашей страны должна быть нашим приоритетом", - сказал словацкий президент и добавил, что выход из НАТО "обойдется Словакии дороже".

Но Пеллегрини согласился с Фицо, что увеличение расходов НАТО должно быть распределено "на как можно более долгий период" и что "значительную часть" дополнительных расходов на оборону следует выделить на проекты двойного использования.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия восстанавливает свои военные силы и способности быстрее, чем считалось ранее. Соответственно, Москва будет готова к военному нападению на страны Альянса уже в течение пяти лет, заявил генсек НАТО Рютте.

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