'Опозорил свое звание сотрудничеством с РФ': Литва требует от экс-министра образования Украины Табачника вернуть государственный орден

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об исключении предателя Дмитрия Табачника из списка награжденных орденом Великого князя Литовского Гедиминаса II степени. Глава государства также обязал его вернуть орден и документы о награждении в канцелярию государственных орденов Литвы.

Видео дня

Об этом пишет литовское издание Delfi.lt. В материале указано, что отдельным декретом президент обязал Д. Табачника вернуть награду канцлеру государственных орденов. Указ уже вступил в силу.

Обстоятельства решения

В канцелярии президента сообщили, что Дмитрия Табачника ранее отметили как бывшего руководителя администрации президента Украины – за заслуги в развитии межгосударственных связей между Литвой и Украиной. Награду он получил в 1996 году, когда президентом Литвы был Альгирдас Миколас Бразаускас.

В администрации отметили, что сейчас он является гражданином Российской Федерации, которая ведет военную агрессию против Украины. 20 марта 2024 года решением Винницкого городского суда его признали виновным в сотрудничестве с Россией по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Основания и последствия

В канцелярии президента подчеркнули, что своими действиями Дмитрий Табачник опозорил звание награжденного. Именно это стало основанием для исключения его из списка лиц, отмеченных государственными наградами Литвы, и требования вернуть орден.

Также отмечается, что 22 ноября 2024 года указом президента Украины Владимир Зеленский Дмитрия Табачника исключили из списка награжденных государственными наградами Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что бывший министр образования и госизменник Дмитрий Табачник, который получил "медаль за участие в СВО", до сих пор является юридическим владельцем счетов в Украине. Кроме того, на него и мать до сих пор оформлены участки земли, имение в пригороде столицы и квартира в центре Киева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!