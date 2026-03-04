Увидели 'возможность': медиа раскрыли подробности разговора Трампа и Нетаньяху, после которого начались атаки на Иран

На прошлой неделе в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональду Трампу и сообщил потрясающую новость. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи и его главные советники должны встретиться в одном месте в Тегеране в субботу утром.

Об этом сообщает Axios. По словам трех источников, знакомых с обсуждением, глава израильского правительства сказал, что это идеальный момент для удара.

По словам журналистов, тот разговор из ситуационной комнаты Белого дома о котором до сих пор не сообщали, стал ключевым моментом, который начал войну с Ираном. Звонок был частью нескольких месяцев интенсивной координации между Тель-Авивом и Вашингтоном.

США и Израиль рассматривали возможность удара на неделю раньше, чем в субботу, но его отложили по разведывательным и оперативным причинам, в частности из-за непогоды. Первоначальная проверка ЦРУ, проведенная по указанию Трампа, подтвердила информацию о Хаменеи, собранную МОССАДом.

В четверг, 26 февраля, спецпосланники Джаред Кушнер и Стив Уиткофф позвонили из Женевы после нескольких часов переговоров с иранскими чиновниками и вынесли резкий вердикт: переговоры бесполезны.

"Если вы решите заниматься дипломатией, мы будем настаивать и бороться, чтобы достичь соглашения. Но эти ребята показали нам, что они не готовы заключить соглашение, которым вы будете довольны", — сказал американский чиновник.

Издание пишет, что Трамп видел в Нетаньяху близкого партнера, и был искренне открыт к его советам по Ирану, но он также был полон решимости сначала исчерпать дипломатию. Под шквалом критики за предположение, что США были втянуты в войну Израилем, госсекретарь Марко Рубио заявил, что эта операция "должна была состояться в любом случае".

Первоначальный план предусматривал удар в конце марта или в начале апреля, что дало бы Белому дому время заручиться поддержкой общественности, но Нетаньяху настаивал на ускорении действий.

Напомним, ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Тель-Авив будет уничтожать любого нового верховного лидера Ирана, если его назначат. Политик заявил, что поручил начинать операцию "Рев арийцев".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что больше не планирует вести переговоры с Ираном, поскольку, по его словам, иранские военные возможности и руководство "уничтожены". Он подчеркнул, что для диалога уже "слишком поздно", хотя ранее допускал возможность контактов с Тегераном.