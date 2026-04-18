УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Они не знакомы с реальностью": в Пентагоне набросились на СМИ, которые обнародовали "молитву" Хегсета из "Криминального чтива"

Михаил Левакин
Новости. Мир
2 минуты
516
Распространение в СМИ утверждения, что глава Пентагона Пит Хегсет вместо настоящей молитвы процитировал фрагмент из фильма "Криминальное чтиво" под видом библейского стиха является "распространением фейковых новостей". На самом деле это существующая молитва, а кто этого не знает, "не знакомы с реальностью", заявляют в оборонном ведомстве США.

Видео дня

За своего начальника вступился спикер Пентагона Шон Парнелл в соцсети X. Он утверждает, что текст, который использовал Хегсет, является адаптацией настоящей молитвы американских военных.

Что говорят в Пентагоне

"Гегсет в минувшую среду поделился специальной молитвой, названной молитвой CSAR, которую использовали отважные бойцы подразделения Sandy-1, проводившие дневную спасательную миссию Dude 44 Alpha в Иране. Да, эта молитва, очевидно, была вдохновлена диалогом из "Криминального чтива". Но именно такую молитву CSAR применяли наши воины во время операции по спасению американского пилота, сбитого над Ираном", – отметил Шон Парнелл.

Он также добавил, что диалог из фильма "Криминальное чтиво" является прямой ссылкой на стих Иезекииля 25:17 – и его босс Хегсет во время своего выступления "прямо указал на связь" своего выступления с библейским источником.

"Любой, кто утверждает, что министр неправильно процитировал Иезекииля 25:17, распространяет фейковые новости и не знаком с реальностью", – завершил подчиненный Хегсета.

"Все, кто переписывает стихи Библии, как вот эта попытка переписать главу Иезекииля 25:17, ошибаются! Хегсет пытается в своей молитве поставить себя столь же могущественным, как Бог, – это и есть богохульство", – отвечают Парнеллу в сети.

"Молитва" Хегсета

Глава Пентагона Пит Хегсет процитировал вымышленный библейский отрывок из фильма "Криминальное чтиво" во время публичного выступления. Он использовал монолог персонажа Джулса, который не имеет отношения к Библии.

В ленте режиссера Квентина Тарантино герой Джулс произносит этот монолог перед тем, как совершить насилие. Он подает его как моральное оправдание своих действий. И вот именно этот текст прозвучал из уст главы Пентагона.

"Путь праведника со всех сторон осажден несправедливостью себялюбцев и тиранией злых людей. Блажен тот, кто во имя милосердия и доброй воли становится пастырем для слабых и ведет их сквозь долину тьмы. Ибо он поистине является сторожем брату своему и спасителем детей заблудших. И обрушу Я великую месть и свирепый гнев на тех, кто задумает отравить и погубить братьев Моих. И познаешь ты, что имя Мое – Господь, когда месть Моя падет на тебя"

Речь идет о фрагменте, который начинается словами о "пути праведника" и завершается упоминанием о "великом возмездии". На самом же деле из стиха Иезекииля 25:17 Джулс, а с ним и Хегсет использовали всего два вышеупомянутых словосочетания.

Поэтому говорить о "совпадении" или "трансформации" стиха Иезекииля в новую "молитву", мягко говоря, неуместно. Хотя действительно, в фильме он стал одним из самых известных моментов. Многие помнят его почти дословно, даже не сразу вспоминая, что это выдумка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!