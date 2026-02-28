'Они чертовски мошенничали': Трамп высказался, будет ли снова баллотироваться в президенты. Видео

Президент США Дональд Трамп допустил, что может претендовать на еще один президентский срок. Он заявил, что может баллотироваться из-за якобы мошенничества во время выборов 2020 года.

Об этом американский лидер заявил во время речи в штате Техас. Слова Трампа цитирует CNN.

Трамп не привел доказательств такого мошенничества, однако убежден, что имеет право претендовать на пост президента в третий раз.

"Возможно мы пойдем на еще один срок. Стоит ли нам идти на еще один срок? Ну, мы имеем на это право, потому что они чертовски мошенничали во второй раз", – заявил он.

Как отмечает CNN, во время выступления в Техасе перед публикой президент появился в кепке с надписью "Gulf of America" ("Американский залив") и вышел на сцену под свою традиционную предвыборную песню – "God Bless the USA" в исполнении Ли Гринвуда.

Заметим, что согласно 22-й поправке к конституции, ни одно лицо не может быть избрано президентом США более чем на два срока.

Заявления Трампа о третьем президентском сроке: что известно

Еще в начале февраля, во время интервью для NBC News, Дональд Трамп допустил, что теоретически может снова претендовать на пост главы государства, объяснив это желанием и в дальнейшем "сделать Америку снова великой". В то же время прямого ответа он так и не предоставил.

"Я не знаю. Это было бы интересно. Если бы я сейчас дал вам точный ответ, жизнь стала бы менее увлекательной", – заявил он тогда.

Трамп подчеркнул, что его политическая деятельность связана исключительно с лозунгом Make America Great Again, и именно эта цель могла бы стать причиной для потенциального третьего баллотирования.

До того Трамп неоднократно поднимал тему третьего президентского срока. В своих заявлениях он допускал возможность повторного участия в выборах после двух каденций, отмечая, что "многие люди" якобы просят его остаться у власти дольше.

Впервые Трамп заговорил о третьем сроке еще до завершения первых 100 дней своей второй каденции. С тех пор эта тема активно обсуждается среди политических аналитиков относительно потенциальных правовых механизмов или исключений.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон заявил, что в окружении Трампа якобы уже создан соответствующий план, как обойти Конституцию США, чтобы он мог баллотироваться на третий срок президентства.

