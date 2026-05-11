'Он был катастрофой': Трамп обвинил Обаму в необходимости сейчас воевать с Ираном

Иран долгое время "играл в игры" с миром и Америкой в частности, а потом еще и получил финансирование от 44-го президента США Барака Обамы. Последний "фактически перешел на иранскую сторону, отвергнув Израиль и всех других союзников".

Об этом заявил нынешний американский президент Дональд Трамп, оправдываясь за начатую войну против Исламской Республики. В новой заметке в Truth Social глава Белого дома набросился на своего предшественника с резкой критикой и даже обозвал его.

Трамп назвал Обаму самым большим негодяем, слабым и глупым

Переименовав демократа в "Барака Хусейна Обаму" президент США заявил, что за время правления предшественника иранцы "наткнулись на золотую жилу".

Мол, Обама "был не только добр к ним", но и "фактически стал на их сторону" и дал Исламской Республике "большой и очень мощный новый шанс на жизнь".

Трамп повторил обвинения в адрес тогдашней администрации относительно якобы больших финансовых вливаний в Иран.

"Сотни миллиардов долларов и 1,7 миллиарда долларов наличными, прибывшие в Тегеран, были вручены им на серебряном подносе. Каждый банк в Вашингтоне, Вирджинии и Мэриленде опустел – это была такая большая сумма денег, что, когда они прибыли, иранские бандиты не имели представления, что с ними делать. Они никогда не видели таких денег и никогда больше не будут видеть. Их снимали с самолета в чемоданах и сумках, и иранцы не могли поверить своему счастью", – выдал республиканец.

"Они наконец нашли самого большого простака из всех – слабого и глупого американского президента. Он был катастрофой как наш "лидер", но не таким плохим, как Сонный Джо Байден!" – уколол Трамп еще одного демократа.

Заметим, что президент использовал сленговое слово sucker – его с английского можно перевести как простак, дурак или даже л*х, если пользоваться более грубой лексикой.

В конце сообщения Трамп обвинил Иран в многолетних атаках против США и союзников. Иранцы годами водили страны Запада за нос, убивали людей, подавляли протесты и "насмехались" над Вашингтоном.

"Они больше не будут смеяться!" – пригрозил глава Белого дома.

