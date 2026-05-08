'Очень хорошо с ним лажу': Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином и назвал его другом. Видео

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести встречу с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам Трампа, он имеет с ним "очень хорошие отношения". Ведь между Вашингтоном и Пекином почти не возникало серьезных проблем.

В то же время и экономическое сотрудничество было успешным. Об этом Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами Associated Press.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что считает свои отношения с Си Цзиньпином дружественными и конструктивными. Американский президент заявил, что "хорошо ладит" с китайским лидером и в течение многих лет поддерживал с ним эффективный диалог.

Во время выступления Трамп также отметил, что именно при его администрации США имели выгодные экономические результаты в отношениях с Китаем. Он подчеркнул, что предыдущие президенты не могли достичь аналогичных результатов в сотрудничестве с Пекином.

