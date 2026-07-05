Олигарх Ермолаев вышел из комы после покушения в Монако — СМИ

Украинский олигарх Вадим Ермолаев вышел из комы после покушения, произошедшего 29 июня в Монако. Сейчас он находится в больнице Марселя, и врачи оценивают его состояние как обнадеживающее. В то же время женщина, которая была с ним во время взрыва, продолжает бороться за жизнь.

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О новых данных о состоянии пострадавших сообщило французское издание Nice Matin. Журналисты отметили, что Ермолаев уже вышел из комы, а его состояние вызывает сдержанный оптимизм. В то же время состояние 46-летней украинки Анны Насобиной остается критическим.

Тяжелое состояние

По информации Nice Matin, Анна Насобина за последние дни перенесла переливание крови. Медики также сообщают о риске потери зрения, слуха и даже способности говорить.

Издание пишет, что женщине уже ампутировали обе ноги. Её жизнь, как и раньше, находится под угрозой.

Еще одним пострадавшим стал 13-летний сын. После взрыва его госпитализировали с травмами, не представлявшими угрозы для жизни. На данный момент врачи сообщают, что опасности для мальчика больше нет.

Обстоятельства покушения

Покушение на украинского олигарха, находящегося под санкциями, произошло вечером 29 июня, примерно в 21:00, в элитном жилом районе Ле-Роше в Монако. По предварительным данным следствия, у входа в жилой дом была оставлена сумка со взрывным устройством, после чего подозреваемая покинула место происшествия.

Сначала правоохранители предполагали, что к преступлению может быть причастен мужчина. Впоследствии следствие пришло к выводу, что подозреваемой является женщина около 30 лет, которая, по версии следователей, выдавала себя за мужчину.

По данным Интерпола, главной подозреваемой по делу является гражданка Украины Анастасия Березовская, проживающая в Германии. Ее объявили в международный розыск.

Что известно о покушении

Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали трое граждан Украины — мужчина, женщина и 13-летний подросток. Взрыв прогремел именно в тот момент, когда они входили в дом.

Все трое получили ранения.

Среди пострадавших – украинский олигарх Вадим Ермолаев, находящийся под санкциями. Сначала появлялась информация, что все трое являются членами одной семьи. Однако, по данным "Суспильного", официальная супруга на самом деле не была ранена, поскольку находилась в другом месте. Травмы получила неизвестная женщина.

По данным журналистов, пострадавший мужчина получил ожоги и ранения осколками взрывного устройства. Состояние женщины более критическое: в результате взрыва она частично лишилась нижних конечностей. Третьего пострадавшего, по информации СМИ — сына Ермолаевых, во время взрыва отбросило взрывной волной. Он также получил ожоги и ушибы.

По предварительной информации, около 21:00 неизвестный оставил взрывное устройство у входа в одно из зданий на улице Реверенд-Пер-Луи-Фролла и покинул место происшествия. Вскоре после этого раздался взрыв.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали человека с рюкзаком, который подошел к входу в здание, оставил его и ушел. Именно этот эпизод является одним из ключевых в расследовании.

Следствие сначала рассматривало версию теракта, который стал бы первым в истории страны. Однако затем генеральный прокурор Монако отверг её, отметив, что это не нападение, которое можно классифицировать как террористическое.

Как сообщал OBOZ.UA, в Монако в рамках расследования покушения на украинского олигарха Ермолаева, находящегося под санкциями, задержали иностранца. Его взяли под стражу во время проведения проверок.

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