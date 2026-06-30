В Монако прогремел взрыв: подозревают теракт, среди пострадавших — украинский олигарх, находящийся под санкциями

Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали трое граждан Украины. По предварительным данным, неизвестный оставил взрывное устройство у входа в одно из зданий, после чего скрылся. Следствие рассматривает версию теракта.

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Об инциденте сообщило французское издание Nice-Matin. Агентство AFP со ссылкой на источники уточнило, что двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. По предварительной информации, среди пострадавших есть украинский олигарх Вадим Ермолаев, в отношении которого введены санкции

Также об обстоятельствах взрыва сообщил аккаунт BastionMediaFR в социальной сети X, где отметили, что после установки взрывного устройства подозреваемый скрылся.

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По предварительной информации, около 21:00 неизвестный мужчина оставил взрывное устройство у входа в одно из зданий на улице Реверенд-Пер-Луи-Фролла и покинул место происшествия. Вскоре после этого раздался взрыв.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину с рюкзаком, который подошел к входу в здание, оставил его и ушел. Именно этот эпизод сейчас является одним из ключевых в расследовании.

На место оперативно прибыли спасатели, пожарные, медики и полиция. Район взрыва оцепили, а правоохранители начали поиск подозреваемого.

Состояние пострадавших

По информации AFP, в результате взрыва пострадали трое граждан Украины. Среди раненых – мужчина и женщина в возрасте около 50–60 лет, а также подросток.

Агентство также сообщило, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Ранее появлялась информация, что все трое являются членами одной семьи.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия и выясняют мотивы человека, оставившего взрывное устройство. Официальная информация от властей Монако о причинах взрыва и личности подозреваемого на момент публикации ещё не обнародована.

Кем оказался пострадавший

Позже стало известно, что среди пострадавших в результате взрыва в Монако находится бизнесмен Вадим Ермолаев, в отношении которого введены санкции. Об этом сообщило местное издание NEWS.MC Monaco.

По информации СМИ, вероятной целью взрыва был именно Ермолаев. Вместе с ним пострадали его жена и сын. Также сообщается, что взрывное устройство было начинено болтами и металлическими шариками.

"Государственный министр Кристоф Мирман подтвердил, что взрывное устройство содержало болты и металлические шарики. Вероятной целью был Вадим Ермолаев, который пострадал вместе с женой и сыном", – говорится в сообщении.

Вадим Ермолаев родился в Днепре и входил в число самых богатых бизнесменов Украины. В 2019 году он отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра.

В декабре 2023 года президент Украины ввёл в отношении Ермолаева персональные санкции сроком на десять лет. Основанием послужили данные о связях с предприятиями, работавшими на временно оккупированных территориях Крыма и Бердянска, а также об уплате налогов в бюджет России.

Ермолаев является основателем финансово-промышленной группы "Алеф", которая работает в сферах девелопмента, агробизнеса, производства строительных материалов и промышленности. В разные годы его состояние оценивалось в сотни миллионов долларов, а сам он регулярно попадал в рейтинги самых богатых украинских предпринимателей.

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