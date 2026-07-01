В Монако в рамках расследования покушения на подсанкционного украинского олигарха Ермолаева задержали иностранца – медиа

В Монако продолжается расследование взрыва возле отеля Sun’s Palace, в результате которого пострадал подсанкционный украинский олигарх Вадим Ермолаев и еще два человека. Инцидент рассматривают по статье о покушении на убийство. Утром в среду, 1 июля, в княжестве был задержан иностранец.

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Его взяли под стражу в рамках расследования, поскольку "возникла необходимость в проведении проверок". Об этом пишет Monaco-Matin.

"Эта мера была отменена в начале второй половины дня", – заявил генеральный прокурор Монако Стефан Тибо.

По данным медив, раненого несовершеннолетнего, которого многочисленные источники идентифицируют как 13-летнего сына Ермолаева, удалось опросить во Франции.

"Двое других пока не в состоянии этого сделать. Состояние здоровья человека, находившегося в критическом состоянии, не стабилизировалось, и его жизнь по-прежнему находится под угрозой", — сказал Тибо.

По словам генерального прокурора, продолжается изучение всех вещественных доказательств, в частности касающихся взрывного устройства, а также установление личности человека, оставившего его на месте инцидента.

Стефан Тибо добавил, что новые пресс-релизы будут опубликованы "в случае появления новых подробностей расследования или изменений в процессуальном порядке, в частности, в случае открытия судебного расследования".

Что известно о покушении

Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали трое граждан Украины. Следствие сначала рассматривало версию теракта, который стал первым в истории страны. Однако затем генеральный прокурор Монако отбросил ее, отметив, что это не нападение, которое можно классифицировать как террористическое.

Сообщается, что среди пострадавших есть украинский подсанкционный олигарх Вадим Ермолаев, а также женщина и подросток. Сначала появлялась информация, что все трое являются членами одной семьи. Но, по данным "Суспільного", официальная жена на самом деле не была ранена; травмы получила неизвестная женщина.

По данным журналистов, пострадавший мужчина получил ожоги и ранения осколками взрывного устройства. Состояние женщины более критическое: в результате взрыва она частично лишилась нижних конечностей. Третьего пострадавшего, по информации СМИ, сына Ермолаевых, во время взрыва отбросило взрывной волной. Он также получил ожоги и ушибы.

По предварительной информации, около 21:00 неизвестный оставил взрывное устройство у входа в одно из зданий на улице Реверенд-Пер-Луи-Фролла и покинул место происшествия. Вскоре после этого раздался взрыв.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину с рюкзаком, который подошел к входу в здание, оставил его и ушел. Именно этот эпизод является одним из ключевых в расследовании. Подозреваемого продолжают активно разыскивать.

Как сообщал OBOZ.UA, во Франции 82-летний мужчина открыл огонь по жандармам после того, как поверил в якобы свержение президента страны и начало революции. Инцидент произошел вечером 20 июня недалеко от города Ножан-ле-Ротру в департаменте Эр и Луар. В результате стрельбы двое правоохранителей получили ранения.

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