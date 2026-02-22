Охрана Трампа застрелила вооруженного мужчину, который пытался проникнуть в резиденцию президента США: что известно

Секретная служба США ликвидировала мужчину в возрасте чуть за 20 лет, когда тот пытался проникнуть в резиденцию президента США Дональда Трампа. По данным силовиков, он был вооружен дробовиком.

Видео дня

Об этом сообщает американский телеканал Fox News. Также, как сообщается, у него в руке была канистра.

Что известно

Как заявили в Секретной службе, инцидент произошел около 1:30 ночи, когда подозреваемый совершил "несанкционированный доступ" на территорию Мар-а-Лаго, где проживает американский президент.

Мужчину заметили у северных ворот с дробовиком и канистрой с топливом, которые у него были при себе. Злоумышленника застрелили на месте агенты Секретной службы США и заместитель шерифа округа Палм-Бич штата Флорида, где расположена резиденция Дональда Трампа.

Мужчина погиб на месте. По словам официальных лиц, ни один сотрудник Секретной службы или Офиса шерифа округа Палм-Бич не пострадал, и никаких охранников Секретной службы на тот момент на территории не было.

Это покушение было не первым

Напомним, что 13 июля 2024 года на Дональда Трампа было совершено первое покушение во время его выступления в Пенсильвании в рамках предвыборного тура. Тогда еще кандидат в президенты получил нетяжелые ранения, однако во время стрельбы погиб один из участников митинга, двое были ранены.

Стрелком оказался Томас Мэтью Крукс. Его ликвидировали на месте инцидента. Мужчина стрелял из винтовки AR-15 с расстояния до 135 метров.

При составлении психологического портрета Крукса охарактеризовали как "изгоя" и "одиночку", у которого не было друзей. По данным Федерального Бюро Расследований, агенты не нашли достоверных доказательств того , что за покушением на политика могла стоять иностранная организация.

Повторное покушение на главу Белого дома произошло 15 сентября 2024 года возле его собственного гольф-клуба. Политик как раз находился в этом районе, однако Трампу ничего не угрожало и стрельба произошла за пределами клуба.

Впоследствии сам Дональд Трамп заявил, что на него совершили покушение. Подозреваемый – 58-летний мужчина. Он навел свой автомат АК-47 в сторону гольф-клуба, когда Трамп играл на поле. Секретная служба США открыла по нему огонь.

Как сообщал OBOZ.UA, телеканал CNN установил личность подозреваемого, кем оказался Райан Уэсли Рут. Его удалось задержать Секретной Службе и американской полиции. Мужчина публично поддерживал Украину после российского вторжения и посещал страну в 2022 году, о чем свидетельствовали его сообщения в соцсетях. По ходатайству генерального прокурора США Памелы Бонди, Рут получил пожизненное заключение.

